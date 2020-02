Jorge Amor Ameal: “Si yo era presidente, en 2018 volvíamos a La Bombonera y nos declarábamos campeones”

El máximo dirigente del Xeneize se refirió a lo que fueron los hechos ocurridos en la final de la Copa Libertadores ante River. Además, añadió que «fue todo demasiado irregular«.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, se refirió a los todavía presentes y polémicos hechos ocurridos en lo que fue el partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores 2018 ante River y aseguró: «Si yo estaba a cargo, volvíamos a La Bombonera, nos declarábamos campeones y que después lo discutan otros«.

«Dados los antecedentes que habían pasado, de hecho, dábamos la vuelta olímpica en La Bombonera. De derecho, se discutía después. Lo que se vio fue que los jugadores de Boca fueron agredidos, algo que era determinante para que no se juegue ni en Madrid. La Libertadores de América en Madrid no era serio. Demasiado irregular fue todo. Acá se metió la política partidaria, no intervino sólo lo deportivo. Si hubiéramos intervenido en lo deportivo, los dirigentes hubieran dado todo por terminado. Si yo era presidente, volvíamos a La Bombonera, nos declarábamos campeones y que después lo discuta otro», disparó el máximo dirigente Xeneize en diálogo con La Oral Deportiva.

Asimismo, el mandamás del club de la Ribera se refirió también a lo que fue el fallo del TAS, que sancionó a River con dos partidos sin público de local, pero que mantuvo el resultado deportivo de la final: «Nunca tuve expectativas. Hablaban de 10 a 20 millones de dólares de resarcimiento, pero fue lo mismo que encontramos puertas hacia adentro de nuestra economía. Lo tomamos con normalidad, hablamos con nuestros abogados, pero no arriesgaremos dinero«, cerró.

