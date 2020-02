Apareció una nueva víctima de los rugbiers detenidos: “Lucas Pertossi me tiraba piedras y me robó la moto”

Su nombre es Pablo y sufrió una fractura del platillo tibial como consecuencia del brutal ataque.

Un joven llamado Pablo brindó su testimonio en Crónicas de la tarde, sobre el brutal ataque del que fue víctima. Su agresor fue Lucas Pertossi, uno de los diez rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gessel. El violento suceso ocurrió el 15 de diciembre en Zárate, cuando Pablo iba a visitar a su abuela que se encontraba con problemas de salud. Días previos, el grupo de rugbiers había enfrentado a los amigos de la víctima a la salida de un bar. Al reconocerlo, lo apedrearon y le robaron la moto.

Tras la repercusión del asesinato de Fernando a la salida del boliche Le Brique, Pablo logró identificar a los acusados fácilmente. No sólo a Lucas Percossi, sino también a Jaun Pedro Guarino. El segundo atacó a la víctima el martes 10 de diciembre, cuando le pegó patadas y piñas en la cara mientras se encontraba éste en el suelo. Lucas Percossi, atacaría cinco días más tarde.

El 15 de diciembre Pablo fue a Zárate a visitar a su abuela materna, para ello le pidió prestada la moto a la madre de un amigo. Cuando llegó al barrio se encontró con ocho jóvenes; entre ellos Lucas Pertossi quien lo reconocía desde el previo ataque del día 10. “Mira quién viene ahí”, dijo el imputado. Al escucharlo, el joven trató de calmarlo. Si bien le cedieron el paso, Pertossi “le dio un zurdazo en el ojo derecho”. Para escapar de la violenta escena, Pablo saltó unas escaleras y se fracturó el platillo tibial.

Mientras corría con una sola pierna, el rugbier le tiraba piedras y le gritaba: “Te voy a robar la moto“. Dicho y hecho.

El primer ataque

“Estábamos en un bar con amigos. Uno de ellos intercambia palabras violentas con un chico que se llama Fabricio Pérez, amigo de los diez imputados”, comenzó Pablo su relato. Al retirarse del lugar, vieron a los doce personas que los perseguían mientras juntaban ladrillos del suelo. “Nos matan”, pensó el joven ya que ellos eran tres y los agresores muchos más.

Fabricio Pérez logró hacer caer al amigo de Pablo y segundos después lo golpeó reiteradas veces en el rostro. Para defender a su amigo, Pablo le tiró a Pérez un ladrillo en la cabeza. Trató de hacer las paces y se retiró. Sin embargo, cuando el agresor se recuperó comenzó a correrlos junto a seis amigos. “Fabricio Pérez me tira una piedra y Juan Pedro Guarino trató de interceptarme, me puso la traba y me caí. Me patearon y me dieron piñas en la cabeza“, describió Pablo.

Fuente: Radio Mitre