Twitter implementará el formato hilo para mostrar las conversaciones

El cambio es para su versión para iOS. Solamente aparecerán las respuestas de aquellas cuentas que el usuario siga.

Twitter anunció un pequeño cambio para su versión para iOS que mejorará mucho las conversaciones dentro de la red social: las mostrará en forma de hilo.

En el timeline se verán unas pequeñas líneas que unirán la publicación original con las respuestas. Además, estas tendrán una sangría que la destaque.

No es necesario actualizar la aplicación para ver esta actualización. La misma forma parte del sistema de la red social del pajarito.

We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.

This new layout makes it easier to see who’s replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 31, 2020