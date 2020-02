Ricardo Alfonsín reemplazará al misionero Ramón Puerta en la embajada de Argentina en España

El dirigente radical e hijo del ex presidente reemplazará en la sede diplomática a Ramón Puerta.

El dirigente radical Ricardo Alfonsín será el embajador argentino en España, según confirmó el presidente Alberto Fernández​ en sus reuniones con el presidente del Gobierno de ese país y más tarde con el Rey.

Fernández le confirmó primero a Pedro Sánchez y luego al rey Felipe VI que el hijo del ex presidente tras el regreso de la democracia en 1983 estará al frente de la sede diplomática en Madrid.

De esta manera, Alfonsín reemplazará a Ramón Puerta, el embajador en Madrid durante el gobierno de Mauricio Macri.

El nombre de Ricardo Alfonsín se impuso sobre otros que le sugirieron al presidente, entre los que estaban el ex presidente Eduardo Duhalde; Leandro Sigman, uno de los hijos del empresario Hugo Sigman, el ex embajador Carlos Bettini y el ex diputado Emilio Monzó.

Hace poco más de dos semanas, Alfonsín le dijo a Clarín que el Gobierno le había ofrecido un cargo pero él le dijo que no.

«Si yo quisiera integrarme al gobierno, lo hubiera hecho hace rato. Pero no defiendo ideas en función de posibilidad de ocupar cargos. Fueron muy generosos conmigo, pero no voy a contestar en qué consistió eso», señaló en esa oportunidad Alfonsín.