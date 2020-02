Pese a que en Brasil no hay infectados de Coronavirus, Bolsonaro declaró “estado de emergencia”

Así es, este miércoles 04/02, Bolsonaro envió un proyecto de ley al Congreso con respecto a la contención del virus y qué medidas adoptar y cuáles no, pero no sin antes declarar la emergencia. La realidad es que todavía no se registró ningún caso by mucho menos ningún fallecimiento por Coronavirus en Brasil. «Este evento se está observando en otros países del continente americano y la investigación local exige una respuesta coordinada de las acciones de salud bajo la competencia de viigilancia y atención médica», explicó el Ministerio de Salud.