Oscar 2020: conocé los candidatos a la categoría a “Mejor Película”

Este domingo 9 de febrero, la cita está pactada con el sillón a las 22hs, ya que La Academia vuelve con otra de sus famosísimas ediciones de los Oscars. Con nueve filmes nominados a “Mejor Película”, te contamos todo lo que tenés que saber antes de la premiación.

Ford vs Ferrari

Se trata de un drama biográfico ambientado en los años 60. El visionario diseñador de automóviles estadounidense Carroll Shelby (Matt Damon) y el intrépido piloto e ingeniero británico Ken Miles (Christian Bale), luchan contra las injerencias corporativas, las leyes de la física y sus propios demonios personales, a fines de construir un revolucionario coche de carreras. Ese automóvil sería el Ford GT40 y su cometido, el de desafiar al mismísimo Ferrari. El lugar: la mítica Prueba de Resistencia Francesa de las 24 Horas mde Le Mans, en 1966.

Drama biográfico de acción que dirige James Mangold (Logan, Lobezno inmortal) y que protagonizan Matt Damon (Una vida a lo grande) y Christian Bale (El vicio del poder).

Jojo Rabbit

Es una película basada en la novela de Christine Leunens. Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) es un solitario chico alemán que pertenece a las juventudes hitlerianas. Su mundo se pondrá patas arriba cuando descubre que su madre, Rosie (Scarlett Johansson), una mujer soltera, está escondiendo a Elsa (Thomasin McKenzie), una joven judía, en su propia casa. Ayudado por su amigo imaginario, Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda. Película basada en la novela de Christine Leunens, que dirige el también actor Taika Waititi.

The Irishman

Frank Sheeran (Robert De Niro), más conocido como El irlandés, es un asesino a sueldo de la mafia al que se le atribuyen más de 25 asesinatos relacionados con el hampa. Al final de su vida, Sheeran afirmó haber estado involucrado en el asesinato de Jimmy Hoffa (Al Pacino), el poderoso jefe del sindicato de camioneros. Hoffa desapareció el 30 de julio 1975 y no fue declarado legalmente muerto hasta el 30 de julio de 1982. Su asesinato aún sigue siendo una incógnita y es uno de los misterios sin resolver más famosos en la historia de EE.UU.

Este filme biográfico en torno a la mafia basado en hechos reales, está dirigido por Martin Scorsese y escrito por Steven Zaillian a partir del libro Jimmy Hoffa.

Joker

Joker muestra por primera vez los orígenes del archienemigo por excelencia de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. La historia sigue de cerca la vida de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre con problemas psiquiátricos que vivirá una serie de acontecimientos llevándolo a convertirse en uno de los grandes villanos de DC Comics. El Príncipe Payaso del Crimen se cruzará en el camino de Thomas Wayne (Brett Cullen) y se acercará a su hijo, el futuro Caballero Oscuro en su versión joven (Dante Pereira-Olson).

La cinta está dirigida por Todd Phillips, que co-escribe el guión del filme junto a Scott Silver.

Little Women

Massachusetts, mediados del siglo XIX, después de la Guerra Civil en Estados Unidos. Decididas a vivir la vida según sus propias normas, las hermanas March, Meg (Emma Watson), Beth (Eliza Scanlen), Jo (Saoirse Ronan) y Amy (Florence Pugh), deberán enfrentarse al reto de llegar a la edad adulta. Las cuatro hermanas, guiadas por su madre la Señora March (Laura Dern) y avaladas por la fortuna de su Tía March (Meryl Streep), trabarán amistad con el vecino de al lado, un joven llamado Laurie (Timothée Chalamet), y con Friedrich Bhaer (Louis Garrel), un profesor de origen alemán que animará a Jo a convertirse en escritora.

Esta nueva adaptación del clásico de Louisa May Alcott, Mujercitas (1868), está escrita y dirigida por la actriz y realizadora Greta Gerwig.

1917

Primera Guerra Mundial, conocida en su momento como la Gran Guerra. En el frente occidental, el general británico Erinmore (Colin Firth) encomienda a los cabos Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman), dos jóvenes soldados británicos, una misión estrictamente imposible: deberán entregar un mensaje urgente y decisivo al coronel MacKenzie (Benedict Cumberbatch). Para realizar esta misión deberán abandonar la trinchera a plena luz del día y avanzar por el campo francés ocupado por los alemanes. Sin respiro, en una carrera a contrarreloj, los dos soldados atravesarán angostas trincheras, alambradas y campo a través en un entorno de muerte y destrucción rodeado de cadáveres. Solo disponen de unas pocas horas para cumplir su cometido y evitar a toda costa un violento ataque. Si no llegan a tiempo, 1.600 soldados perderán la vida, entre ellos el hermano de uno de los dos jóvenes.

El oscarizado director Sam Mendes, dirige este drama bélico cuyo guión co-escribe junto a Krysty Wilson-Cairns.

Once Upon a Time… In Hollywood

Los Ángeles, 1969, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un actor de series de western en televisión venido a menos, junto con Cliff Booth (Brad Pitt), su mejor amigo y también su doble en las secuencias de acción, intentan abrirse camino como pueden en un Hollywood donde se viven vientos de cambio. En la particular odisea de estos dos actores que buscan su sitio en Hollywood, se cruzaran con la actriz Sharon Tate (Margot Robbie), una nueva estrella que el año anterior había sido nominado al Globo de Oro. Quentin Tarantino dirige y escribe este thriller.

Parásito

Ki-taek (Kang-ho Song) es el patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos precarios y robando el wi-fi de los vecinos. Su situación cambia un día en el que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia acaudalada. Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne.

Se trata de una comedia negra de suspenso dirigida por el surcoreano Bong Joon Ho.

