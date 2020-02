No se autopercibe ni mujer ni varón y tendrá el primer DNI con género “no binario” de Misiones

Lisandro es de Posadas y el haber perdido su anterior cédula de identificación le movilizó para comenzar los trámites de renovación pero esta vez con un cambio de género. La mañana de este martes, fue al Registro de las Personas para comenzar a tramitar su nuevo Documento Nacional de Identidad, en el cual figurará que Lisandro es “no binario”.

Lisandro tiene 34 años, es artista, actor, militante de derechos humanos y está terminando la carrera de Letras Antecedentes en Argentina y se convertirá en la primera persona de Misiones con un documento cuyo género sea «no binario».

Este trámite ya tiene precedentes en varios puntos del país (Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego), pero sería el primero de la provincia de Misiones.

Lea también: Inclusión laboral: la municipalidad de Eldorado sienta un precedente tras la contratación de una mujer trans

El anhelo de Lisandro comenzó a ser posible luego de que el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, firmó un “instrumento legal” que le permitirá acceder al cambio de género en su DNI según su autopercepción.

Este martes, con la compañía de Florencia Gonzalez de la Red de Abogadas Feministas y la diputada provincial Anazul Centeno, Lisandro fue hasta el Registro de las Personas a iniciar el trámite de rectificación registral por el que se le otorgará la partida de nacimiento que consigna su autopercepción como género no binario y que posibilita dar inicio al trámite del nuevo DNI.

“Gracias a todes quienes me vienen manifestando su apoyo y a quienes me vienen acompañando. Estoy más que feliz, hoy no sólo yo tengo garantizado un derecho que reconoce mi dignidad como persona”, escribió Lisandro en sus redes luego de realizar el trámite.

DL / Ep