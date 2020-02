Maurice Closs indicó que con la renegociación de la deuda el país busca no caer en default

El senador misionero Maurice Closs fue uno de los oradores en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que finalmente sacó el dictamen del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa que será votado este miércoles en el Senado y que ya tiene media sanción de diputados. Aclaró que la situación actual es muy diferente a los compromisos internacionales del 2016, “porque ahora estamos hablando de una deuda casi 10 veces mayor. Estamos en una situación de terapia intensiva”, declaró.

El Senado de la Nación tratará este miércoles en el recinto, el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa, que ya fue aprobada en Diputados y que se encamina a convertirse en ley, tras el dictamen favorable que salió este martes, desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El apoyo de la oposición a la iniciativa del Frente de Todos fue clave para avanzar en el debate, aunque en el medio surgieron algunos interrogantes desde ambas bancadas.

A la reunión de comisión asistieron funcionarios del Ejecutivo Nacional, encabezados por el subsecretario legal del Ministerio de Economía, Cristian Dellepiane y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete.

Juntos por el Cambio pidió mayores precisiones sobre el proyecto de Presupuesto 2020 que tiene que enviar el Ejecutivo nacional, aunque de la mano del senador Luis Naidenoff, votó el acompañamiento del dictamen y cuestionó las facultades excesivas, “porque toda la negociación queda en manos del ministerio de Economía”. Recordó que, durante la gestión de Mauricio Macri, “el Congreso conocía el tema”. Rápidamente el senador misionero, Maurice Closs, del Frente de Todos, le recordó a la oposición que “estamos hablando de un problema 10 veces mayor. Porque en el 2016 cuando votamos para que el presidente pudiera renegociar la deuda y terminar con el default que venía de principios de siglo, estábamos hablando de un problema diez veces menor. La magnitud del salto de la deuda que tiene ahora, es de casi unos 150 mil millones de dólares. Ese es el monto que estamos discutiendo, porque en 2016, cuando entramos a los mercados de crédito hasta 2018 cuando salimos, en ese tiempo pasó de 15 mil millones a 150 mil millones”.

Para el ex gobernador de Misiones, los compromisos que contrajo la administración macrista llevaron al país «a una situación de terapia intensiva». «Por eso, no le estamos pidiendo al Gobierno que acomode un saldo, como fue el caso de los holdouts, sino que se acomode toda la deuda”. Por último, dijo que “desde el Bloque pedimos el acompañamiento del dictamen que ya tiene media sanción en Diputados en una negociación que va a ser muy dura en los próximos 45 días, donde pretendemos que no nos pase lo que nos pasó a principios de siglo cuando entramos en default. Buscamos evitar caer en default”.