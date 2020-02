Estallaron los memes de los hinchas de River tras el fallo del TAS

Luego de conocerse la determinación asociada al conflicto del 2018, los fanáticos se expresaron en las redes.

La extensa novela se terminó: el TAS confirmó el resultado de la final entre River y Boca que se desarrolló en Madrid y cerró la puerta del último capítulo que todavía se mantenía abierto en la recordada definición de la edición 2018 de la Copa Libertadores. Las repercusiones rápidamente aparecieron en las redes sociales y los fanáticos del Millonario fueron los primeros en expresarse sobre el tema con los característicos memes.

El organismo presentó un escrito de 46 páginas con todos los detalles de la investigación que decantó en la sanción de dos partidos a puertas cerradas en Copa Libertadores para River, pero con la decisión de sostener el 3-1 que el equipo de Marcelo Gallardo obtuvo en el Estadio Santiago Bernabéu. “La apelación presentada por el Club Atlético Boca Juniors el 7 de diciembre de 2018 se confirma parcialmente”, informó el TAS en el fallo que firmó el abogado italiano Massimo Coccia.

Esta presentación ante el organismo internacional la realizó Boca luego de la agresión que sufrió el micro que trasladaba al plantel horas antes del partido de vuelta ante el Millonario que debía disputarse en el Estadio Monumental. Jugadores e integrantes de la delegación terminaron con diferentes lesiones por el violento accionar de los hinchas de River en las inmediaciones de la cancha, lo que obligó a la postergación del trascendental encuentro.

Los diferentes escalones de apelaciones fueron transcurriendo a lo largo de los últimos 14 meses, hasta que este ente superior dio una resolución definitiva al conflicto.

– Cielo debiste verme como me maneje con los abogados en el TAS

– Te dieron la copa?

– No cariño, pero no sabes lo cerca que estuve…

– Ese es Donofrio? Me dijiste que había terminado… No! No quiero hablar con Rodo pic.twitter.com/dyMMqzBOpE

— River Plate (@riversensacion) February 4, 2020