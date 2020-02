Ciclo Turismo: joven misionero realizó 1000 kilómetros en bicicleta para conocer las playas de Brasil

Víctor Manuel Bado es de Posadas, tiene 29 años y pedaleó 1000 kilómetros para conocer las playas de Brasil. La aventura del “Cicloturista” duró 28 días hasta el regreso a la provincia de Misiones, la actividad que desarrolla es conocer nuevas rutas, ciudades y paisajes, en su bicicleta. En esta oportunidad lo más ansiado por el joven con su grupo de amigos también argentinos fue veranear en las playas brasileras, el destino Florianópolis.



Radio Libertad -Víctor Manuel Bado – Cicloturista

En una entrevista en Radio Libertad comentó el apasionado ciclista “empezamos una odisea que duro casi 20 días, decidimos ir a las playas de Brasil, este destino tan agradable para muchos de los argentinos, mil kilómetros en bicicleta”.

La actividad de viajar en bicicleta con alforjas “porta equipaje” ha tenido un auge entre los ciclistas como una herramienta para hacer turismo de otra manera, algunos lo constituyen como una forma de vida. Otros lo practican como una actividad de recreación, o también como un deporte.

El cambio de paradigma del viajar se presenta cuando se tiene contacto constante con el proceso en el que se lleva a cabo el viaje, aseguró Víctor que el cicloturismo es “una práctica turística más consciente, te pones en contacto más con la gente, con la comida, vimos muchísimos animales en la ruta atropellados, son un montón de cosas que uno no las aprecia cuando va en otro medios de transporte”.

Añadió “hay ciclo turistas en todo el mundo, consiste en pedalear varios kilómetros junto con la bicicleta, hay que llevar herramientas, comida y agua. Cada lugar tiene su magia, tiene sus comida, y su cultura”.

La preparación física para distancias largas

Muchas veces quienes deciden viajar a las playas utilizan los medios de transportes tradicionales, aviones, colectivos, autos o motocicletas. Ya con los pies sobre los pedales y las ruedas sobre rutas brasileras, cientos de kilómetros desgastan el estado físico y anímico “el estado físico no sé si es un obstáculo, uno se puede boicotear mucho psicológicamente, hay que estar en ritmo, es un esfuerzo de estar 18 días constantemente en movimiento” dijo él joven.

Sin dudas para realizar una actividad deportiva es necesario tener en cuenta que estamos aptos para desarrollarla, como también si se realiza un entrenamiento previo llevaría mejores resultados, “en mi caso me he preparado físicamente, he hecho distancias largas como por ejemplo, 100, 120 kilómetros, como también otros destinos” señaló.

La preparación consiste también en tener un buen equipo para trasladarse, las bicicletas son para hacer varios kilómetros, la vestimenta, las carpas, todos los accesorios deben ser para hacer “Cicloturismo”, como también y sobre todo “ganas de llegar a una meta” exclamó.

La gratitud de cumplir el objetivo

Recordar la experiencia del esperado viaje para Víctor le dejó orgulloso, pudo conocer 9 de las playas, los 6 días que estuvo ahí fueron esplendidos aseguró. Nunca antes visitó ese país, si conoció el mar, pero le faltaba lograr este objetivo. “Fue una experiencia única, las playas de Brasil tiene esa cuestión paradisíaca, valió la pena cada metro que hicimos, fueron 6 días de sol, muy buena experiencia” dijo.

En total fueron 28 días recorriendo lugares que no había conocido, hasta volver a su ciudad. Luego de haber hecho otras experiencias, esta fue una de las distancias más largas. “Se disfruta, todo el tiempo estas de vacaciones, estas en la rutina de la experiencia del viaje todo el tiempo, es una forma única de estar en contacto con la naturaleza”.

“Les invito toda gente, que por ahí se quiere ir al arroyo, o alguna pileta, como a cualquier lugar y tienen problema con el auto o la moto, vayan en bici, mándense”.

LC