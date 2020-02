Buscan a un joven de 24 años que se cayó de una lancha en el río Paraná

El episodio ocurrió el sábado pasado en Corrientes, cuando el joven navegaba con sus amigos, quienes aseguraron que no notaron cuando se precipitó al agua.

La hipótesis principal es muy clara: un grupo de amigos salió a navegar por el río Paraná en Corrientes el sábado pasado y uno de ellos se precipitó al agua sin que el resto lo notara.

Así fue como desapareció Gustavo Emanuel Barrios, de 24 años, quien es buscado desde entonces por personal de Prefectura.



Barrios y sus amigos «estaban sin chalecos salvavidas y habían consumido alcohol», explicó el fiscal del caso, Gustavo Robineau, quien agregó que «no hay una observación directa de los amigos del momento en que cae«, aunque «a los pocos segundos advierten que falta de la embarcación«.

«Todas las declaraciones de los amigos son coincidentes. No existen elementos que hablen de una hipótesis delictiva, pero sí de una hipótesis accidental«, convino el fiscal.

El episodio se habría producido entre las 19 y las 21 del sábado pasado, cuando Barrios y sus amigos deshacían el trecho navegado por el río Paraná tras haber pasado la tarde en un banco de arena, informó el sitio Data Chaco.

La mochila y el celular de Barrios «fueron secuestradas y serán entregadas a la familia» en breve, según el fiscal. «La madre está destrozada y tiene la presunción de que mataron a su hijo, pero la hipótesis es que se trata de un accidente», agregó.

Mientras tanto, los padres de Barrios claman por justicia por la desaparición de su hijo.

«No me cierran algunas cosas. No hay ningún detenido, me llama la atención», sentenció Sergio Barrios, el padre del muchacho oriundo de Resistencia, Chaco, en diálogo con radio Dos.

«Estaban en una embarcación chica, es imposible que nadie se haya dado cuenta que cayó mi hijo», agregó el padre. «No nos cierra por ningún lado, esperemos que se haga justicia», señaló.

«En total eran seis personas (entre ellos una psicóloga y un soldado) de los cuales ninguno de ellos se encuentra detenido ni demorado. Llamamos a la solidaridad de todos aquellos que hayan visto algo y puedan acercarse a la Prefectura Naval o familiares», escribió en su Facebook una allegada a Barrios.

Fuente: Minuto Uno