El intendente de Posadas reveló que recibe muchos llamados pidiendo que les saquen las multas tras los controles de tránsito de los fines de semana

Leonardo Stelatto admitió que en Posadas muy poca gente respeta las leyes de tránsito y cuando reciben las multas, “me piden que se deje sin efecto”. Aclaró que, para él, “ley pareja no es severa” y anticipó que estudian cobrar el estacionamiento a las motos.

Cerca de cumplir sus primeros dos meses de gestión, el intendente de Posadas avanza en la ejecución de los ejes trazados durante la campaña y, principalmente, en dos áreas que siempre son el foco de atención de los contribuyentes: recolección de residuos y el reordenamiento y control del tránsito.

Leonardo Stelatto ya dio el primer gran paso para mejorar el servicio de recolección de residuos, con la incorporación de nuevos camiones que poco a poco se van sumando al parque vial del municipio “y que ahora le están terminando de colocar los GPS, antes de enviarlos a la calle”, aclaró en diálogo con la emisora FM Show. En tanto que los controles de tránsito, principalmente los fines de semana, vienen arrojando resultados que llaman mucho la atención. Entre el sábado y domingo último, la Dirección de Tránsito retuvo unas 47 licencias de conducir por violar diferentes normativas entre los que se detectaron 23 casos positivos de alcohol en sangre. Pero lo más sorprendente aún, es la actitud de los sancionados que, en muchos casos, piden directamente al alcalde que esas multas no lleguen al Juzgado de Faltas. “Se están labrando muchas actas de infracción y la gente me pide que se deje sin efecto”, reveló el intendente Stelatto.

El ex presidente de Vialidad y actual jefe del poder Ejecutivo posadeño, explicó que las personas que tienen su número de teléfono, “me llaman o me mandan mensajes pidiéndome que no se les de curso a las multas de tránsito, sobre todo después de un fin de semana. Pero yo no me prendo en esa situación, considero que ley pareja no es severa y seguiremos con más controles”. Dijo que es difícil ordenar el tránsito en Posadas, “porque la gran mayoría no respeta las leyes” y contó que estudian un proyecto para que las motos también paguen estacionamiento. “Les vamos a cobrar cuando estén estacionadas en los lugares para ese fin”.

Contratados, sin relación de dependencia

Por otra parte, Stelatto volvió a referirse al personal contratado, sin relación de dependencia, que por estos días renueva su vínculo con el municipio con una modalidad que ya se aplicaba en la gestión de Orlando Franco. “Hay 2500 contratados que hemos recibido de la gestión anterior y lo que decidimos es firmar la renovación en los lugares en donde están de servicio esos agentes. Es un proceso que lleva tiempo porque nos pasó que llevábamos los contratos donde teóricamente tenía que estar y no estaban, o estaban en otro sector. Hay gente que no aparece, hay gente que aparece a destiempo y después comienzan los reclamos”. Y explicó que, a esos agentes sin relación de dependencia, “le hacemos firmar un contrato por tres meses, para verificar si realizan la tarea en el área designada”. Esa medida ya se aplicaba cuando Orlando Franco fue intendente de Posadas.

