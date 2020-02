Cómo afectará la Luna llena en Géminis en el humor de cada signo

De acuerdo al horóscopo, la Luna llena en Géminis brindará una avalancha energía para todos los signos del zodiaco. Las claves para aprovecharla al máximo.

Los seguidores del horóscopo y de los astros deberán prestar especial atención al inicio de la Luna llena en Géminis, ya que este fenómeno afectará profundamente en el humor de cada uno de los signos. Como ya sucedió con la luna llena en Cáncer, ahora es el tiempo de Géminis, que llegan con nuevas y potentes características.

Este 3 de febrero será el inicio de la Luna en Géminis lo que generará el deseo intenso de comunicarse, en todos los signos. Este fenómeno astrológico es transversal a todos los signos, por lo que nadie escapará de los efectos de la luna.

Debido a esta obsesión por expresarse, será muy difícil mantener el silencio y la quietud, por lo que este efecto derivará en comportamientos nerviosos con tendencia a la excesiva gesticulación. Esto afectará en mayor o menor media a cada signo, pero a todos en algún grado.

La mente se mantendrá más analítica y veloz. Lo positivo es que esto producirá una mayor rapidez para lanzar comentarios con humor y chistes. De acuerdo al horóscopo, las conversaciones en este tiempo no serán aburridas, ya que las mentes estarán muy lúcidas y creativas.

Debido al intenso caudal de energía, cuando hay Luna en Géminis, no se recomienda mantenerse quieto. Este será el momento para no descansar, ni ser precavido, ni tomarse las cosas con cautela. Será tiempo de ponerse a trabajar proactivamente. El no aprovechar el impulso de los astros será ir en contra de la gente.

Si se sabe aprovechar este nivel de energía puede servir también para resolver grandes pendientes, como visitar a amigos o familiares, terminar algunas tareas pospuestas o comenzar un nuevo proyecto. Atención, porque lo ideal será mantenerse activo, para que la intensidad de estos días no se convierta en una catarata de estrés por falta de acciones. Se recomienda, estar atento al horóscopo para estar al tanto de la evolución de cada signo durante el año.

Fuente: La 100