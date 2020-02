Prevén producir 4 mil litros de combustible con 5 toneladas de plástico

El investigador misionero Walter Rosner trabaja desde hace varios años con un reactor que convierte el plástico en combustible. En diálogo con MisionesOnline detalló que de un kilo de plástico salen 750 ml de combustible, de los cuales 650 ml son gasoil, 150 nafta, y el resto es carbón, brea y otro derivado. Actualmente construye una planta que prevé iniciar a fines de abril para producir a gran escala.

Hay un dicho que dice que «la basura de un hombre es el tesoro de otro» y en el caso del investigador Walter Rosner, es literal.

Walter (40) investiga desde hace varios años cómo reutilizar el plástico, y en ese marco aprovechó un viaje a Alemania que hizo con su familia, para interiorizarse sobre cómo convertían la basura en productos de valor.

Luego de investigación y ensayo desde hace dos años trabaja, en la localidad de Dos de Mayo, con un pequeño destilador creado por él mismo que convierte el plástico en combustible.

En diálogo con MisionesOnline detalló que de un kilo de plástico salen 750 ml de combustible, de los cuales 650 ml son gasoil, 150 nafta, y el resto es carbón, brea y otro derivado. Y actualmente construye una planta en dos hectáreas, que prevé iniciar a fines de abril para producir a gran escala, «la idea es producir diariamente 4 mil litros de combustible con 5 toneladas de plástico» adelantó.

Cómo surgió la idea

Walter Rosner comentó que finalizó la primaria y realizó sus estudios secundarios en una EPET hasta segundo año, «después tuve que dejar porque mi papá no me pudo seguir pagando los estudios y me puse a trabajar, a soldar y demás, hasta que llegué a una planta de té acá en Dos de Mayo, donde se trabaja con calderas» indicó.

Rosner sostuvo que en ese sector fue donde nació este proyecto, porque tenían problemas para conseguir los insumos (chips) para la caldera y en la búsqueda de una alternativa para los chips, surgió la posibilidad de reutilizar el plástico.

Al respecto explicó «primero pensé en quemar residuos plásticos para hacer un gas y quemarlo para calentar agua en la caldera y en ese proyecto surgio esto. En ese tiempo me fui a Alemania con mi familia y vi cómo clasificaban la basura y la reutilizaban, pude ver lo que hacían con los desechos. Y entonces surgió la idea de hacer un reactor con el plástico, porque primero estábamos buscando otras cosas, hice ensayos con un quemador de residuos, hasta que salió el liquido que es petróleo. Así empecé a trabajar para destilar este producto y salieron los tipos de combustible de esa destilación (gasoil, nafta, carbón, brea, kerosene)».

Además dijo que hace casi dos años trabaja con un destilador creado por él mismo (este no tiene antecedentes en Argentina) y actualmente construye una planta en dos hectáreas de la localidad de Dos de Mayo, en donde prevé producir combustible a gran escala con los desechos plásticos, desde fines de abril.

«El proyecto está avanzado, a fines de abril queremos comenzar con las primeras pruebas. Compramos dos hectáreas en 2 de Mayo, donde se está montando una planta grande en la que se prevé recibir 5 toneladas diarias de plástico para producir aproximádamente 4 mil litros de combustible que generarían gasoil, nafta y kerosene» indicó.

Para finalizar dijo que «este proyecto lo estoy haciendo solo con un socio que me financia, y proyectamos más adelante replicar esta misma planta en otros municipios, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y generando algo de valor, como lo es el combustible».

P.P.B.