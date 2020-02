Deportes: con dos goles de Ansu Fati, Barcelona le ganó al Levante por La Liga en el Camp Nou

En el complemento, el elenco local mereció el tercero y tuvo varias situaciones, sobre todo en los pies de Messi, pero no pudo concretar. Sobre el final Rochina descontó con un disparo de media distancia en un rebote de un tiro de esquina que no pudo atrapar Ter Stegen. El tanto sólo sirvió para decorar el marcador, ya que fue al minuto 92 y el Levante no volvió a tener otra jugada de peligro.