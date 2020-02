Crimen en Villa Gesell: convocan a los forenses para que expliquen las lesiones que tenía Fernando en la cabeza y el hígado

El fiscal general de Dolores dijo que el joven sufrió «un golpe muy fuerte en el cráneo y también uno muy fuerte en el hígado”.

La Justicia convocará a los médicos que participaron de la autopsia de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes por rugbiers el 18 de enero pasado frente al boliche «Le Brique» en Villa Gesell. El fiscal general de Dolores Diego Escoda adelantó la medida en diálogo con TN, y explicó que la víctima no solo sufrió fuertes golpes en la cabeza sino también en el hígado.

De acuerdo al informe de los forenses murió como consecuencia de un «traumatismo de cráneo» que le provocó la muerte en forma casi instantánea. Escoda dijo que «se va a llamar a testimonial a los médicos para especificar un poco más este tipo de lesiones», en relación a la feroz golpiza que recibió Fernando.

Explicó que el joven «tuvo un golpe muy fuerte en el cráneo que no produjo perdida de masa encefálica y también uno muy fuerte en el hígado» y que la muerte se produjo por «un sagrado interno en el cerebro».

A dos semanas de asesinato y con diez acusados detenidos e imputados, el fiscal explicó que ahora empieza «una semana de análisis de pruebas que ya fueron presentadas y una etapa de compaginación de las pericias» y que a partir de estos estudios la fiscal Verónica Zamboni decidirá si pide o no la prisión preventiva de los sospechosos.

También se refirió al rasguño que complica a Alejo Milanesi, uno de los detenidos, lesión que pertenecería a un intento de defensa por parte de la víctima. Como explicó en TN.com.ar el abogado de los Báez Sosa Fernando Burlando la lesión lo ubicaría en el ataque contra la víctima, a pesar de que no fue reconocido por los testigos. El fiscal dijo que puede haber testigos «que no hayan sido reconocidos pero que estén filmados, que tengan prendas con manchas de sangre de la víctima o que presenten rasguños pero que no alcancen para que sean sometidos a proceso».

Además negó que los rugbiers tengan beneficios especiales dentro del penal de Dolores donde están alojados y ratificó que la carátula por el crimen de Fernando es «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas».

(TN)