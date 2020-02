Recibió una carta de un admirador y ahora teme por su vida: “Creía que You era sólo una serie”

Juana es recepcionista en una empresa que se dedica a desarrollar aplicaciones móviles. Según indicó en su cuenta de Twitter, mientras participaba de una reunión, alguien ingresó a su oficina y le dejó una carta. Junto al texto también había regalos y el hombre decidió firmar la misiva para que ella sepa quién era su admirador.

Tras recibir la carta y los regalos, Juana decidió descargar sus miedos en su cuenta de redes sociales. “Creía que ´You´ era una serie pero un enfermo entró a mi oficina a dejarme esto en el escritorio cuando estaba en reunión”, escribió Juana.

Según fue explicando a todos los que le preguntaban, la carta pertenece a un hombre que vio su perfil en Tinder. El usuario la buscó en Intagram y a partir de allí no dejó de enviarle mensajes.

“Cuando vi la bolsa en mi escritorio pensé que se la habían olvidado ahí. Miré a ver qué tenía adentro y encontré una carta que decía para Juana. Cuando abrí el sobre y empecé a leer me dio mucho miedo”, contó la joven a La Nación. En la carta, el hombre se encarga de aclararle que él no es “un loco acosador”.

“¡Qué difícil romper el hielo! ¿Cómo estás? Si estás leyendo esto es porque me animé a enviarte esta carta y algún presente que acompañe la situación. Antes que nada, no quiero que pienses que soy un loco acosador. Soy un pibe un poco tímido, normal, de barrio, al que le parecés muy bella“, se puede leer el extenso texto.

“Me parecés sencilla y elegante, de buen gusto, carismática, graciosa, independiente y poco de sarcasmo en tus palabras. Mirada desafiante que habla por sí sola”, explica el “admirador”, que aclara que no es alguien ‘amigo’ de las redes.

La mujer afirmó: “Es una persona que no conozco, que nunca vi ni hablé. Entré a mi cuenta de Instagram y seguía sin reconocerlo. Entonces, cuando entré a mis mensajes, encontré todos los mensajes que me había enviado sin ser amigos”. “Fue horrible, me sentí muy vulnerada“, manifestó Juana antes de contar que “En las cámaras parece que se queda 10 minutos chusmeándome el escritorio“.

Capturas Twitter @juasvica

Fuente: Radio Mitre