Recambio turístico: la Terminal de Posadas se mostró con gran afluencia de pasajeros

Durante una visita por la Terminal de Ómnibus de la capital misionera, las empresas de transporte, pasajeros y taxistas indicaron que tienen buenas expectativas debido a los próximos carnavales de Ituzaingó y a la demanda por viajeros con destino a Brasil. En enero, se tuvo que reforzar el número de buses con destino a Buenos Aires y a las playas brasileras.

En un recorrido realizado por Misiones Online, decenas de pasajeros transitan por la Terminal de Ómnibus de la Capital Misionera buscando conseguir el mejor pasaje. Sin embargo, el número no supera a lo registrado en la primera quincena de enero.

Al conversar con representantes de algunas empresas de transporte, muchas sostuvieron que debido a la gran demanda de pasajes a Buenos Aires y Brasil, se tuvo que incrementar la flota de vehículos.

En off the record, algunas compañías manifestaron que ya no cuentan con tickets con destino al país carioca y que para este mes están gestionando el refuerzo para satisfacer la demanda creciente.

En relación a otro de los destinos favoritos: Ituzaingó, sostuvieron que los días con mayor venta son de jueves a viernes con fecha de retorno para domingo y lunes.

En el caso de los taxistas y pasajeros, los primeros afirmaron que la movida en el primer mes del año no se comparó a años anteriores y que los principales clientes de este servicio, son personas locales que vienen a Posadas para hacer trámites.