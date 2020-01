Desde el INADI piden no estigmatizar a los ciudadanos asiáticos por el brote del coronavirus

La epidemia de coronavirus originado en China ha enfermado a miles de personas, pero también ha ocasionado otras víctimas, los asiáticos que en algunos países se han convertido en objeto de discriminación. Silvia Risko, titular de la institución, informó que aún no se han registrado denuncias sobre agresiones y actos discriminatorios contra provenientes de Asia en Misiones, Sin embargo, las redes sociales se llenan de memes, post y comentarios que muestran expresiones en contra de todo aquello que parece proceder del Gigante Asiático y sus alrededores.

El brote de coronavirus ha dado lugar en algunos países a un aumento del racismo anti-asiático que debe ser condenado. En Misiones no se han reportado denuncias en relación a ciudadanos asiáticos que hayan sido discriminados, según informó Silvia Risko, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI)- Misiones.

Sin embargo, las redes se llenan de memes, post y comentarios que muestran expresiones en contra de todo aquello que parece proceder del Gigante Asiático. En ese sentido, Risko pidió a la población “no caer en condenar o poner a las personas como portadores de cara”. Agregó, “eso es algo que es muy fácil de hacer. Los que sufren de aporofobia, que es la fobia a la pobreza, ven en el pobre el dueño de todos sus males, pero nosotros no podemos permitir que la gente de origen asiático sea portadora de un virus, el virus está, pero la gente no tiene la culpa ni la responsabilidad, la responsabilidad la tenemos entre todos y , sobre todo, los Estados«.

Risko indicó que las expresiones populares en Misiones, no son síntoma de un rechazo, ni un desprecio hacia los ciudadanos de ese origen, “porque las personas ni diferencian las distintas nacionalidades, simplemente es miedo”.

Resaltó que el inicio de cualquier fobia es el miedo, “temor a que te toque, a que te contagien y el error es dejarse manejar por este sentimiento y perder todo parámetro de racionamiento”, sostuvo.

La titular del INADI afirmó que “hay una psicosis por un virus que aparentemente no se puede controlar y que es letal”. Ante ese panorama, solicitó a los medios de comunicación, a las organizaciones y comunidad en general, que se dé un mensaje de tranquilidad. “En el país se está tomando los recaudos. No hay ningún brote en Argentina y por eso no debemos caer en la xenofobia que es la fobia al extranjero”.

Casos similares

La Funcionaria recordó el impacto que tuvo el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, en relación al trato hacía los ciudadanos árabes. «No importaba de donde fuera, el parecer un árabe o sos un árabe ya era motivo para estar catalogado dentro de una lista negra de que sos peligroso y me puedes hacer algo, pero eso es ignorancia y temor», informó.

Afirmó que son los gobernantes de los países los principales responsables de las medidas de prevención e higiene, de seguridad, de contención y de contrarrestar en el caso que hubiera algún tipo de contagio.

«Cuando apareció el SIDA era considerada la peste rosa y hubo una cacería de brujas contra todo homosexual. Fue un periodo muy cruel, pero se dio por miedo y falta de conocimiento, ignorancia y desinformación”.

Cuestionó que haya gente que se aleja de personas por su origen ciudadano o racial, pero que nadie haya salidos a reclamar por otras cosas como la falta de vacunas para el sarampión. “Ese era un virus nuevo, sino que ya lo habíamos erradicado y hoy lo tenemos nuevamente en acción y nadie reclamó cuando no tuvimos Ministerio de Salud, pero ahora ya tenemos».

En relación a lo sucedido en Francia sobre los casos de discriminación que llevaron a un grupo de jóvenes asiáticos a publicar usando la etiqueta #JeNeSuisPasUnVirus (no soy un virus) y las múltiples denuncias sobre rechazo, explicó que la relación entre Misiones y los extranjeros es diferente.

«Hay diferente trato con el inmigrante y el refugiado. En Francia viven una realidad de sentirse amenazados permanentemente por ser el atractivo de ciudades de otras regiones, como es en el caso de Siria que están en guerra y los refugiados a los que no puedes expulsar».

Explicó que hay una realidad política diferente a la que pueda tener Misiones, cuya base es la inmigración. «Venimos de distintos grupos de inmigrantes y por suerte, pese a que hay racismo, xenofobia y discriminación, tenemos incorporado de alguna manera el respeto hacia el extranjero».

Afirmó que no han recibido ni siquiera algún tipo de consulta de esta temática, ni durante los recorridos en el territorio y «ojalá que llegue a Misiones la psicosis que hay en otros lugares que mientras tanto provocan muchos años».

