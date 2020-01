Australian Open:  Dominic Thiem venció Alexander Zverev y jugará la final ante Djokovic

Dominic Thiem venció a Alexander Zverev por 3-6, 6-4, 7-6 (7-3) y 7-6 (7-4) en la segunda semifinal del Australian Open y llegó por primera vez a una final de Grand Slam en cancha rápida. Así, el austríaco se enfrentará en la definición del primer Major del año este domingo ante Novak Djokovic, defensor del título, quien viene de eliminar al suizo Roger Federer (3°) por 7-6 (7-1), 6-4 y 6-3.

Thiem (5° en el ranking mundial), venía de eliminar al N°1 Rafael Nadal, por 7-6 (7-3 el tie break), 7-6 (7-4), 4-6 y 7-6 (8-6). Zverev (7°), en tanto, había superado al suizo Stanislas Wawrinka (15) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2, en dos horas y 19 minutos. Con el resultado de hoy, Thiem llegó a su tercera definición de un Grand Slam tras las dos anteriores en Roland Garros (2018 y 2019).

Dos veces se habían enfrentado estos tenistas en un torneo de Grand Slam, ambas en París y con triunfo de Thiem en las dos ocasiones. Hoy, en el comienzo del encuentro, este último exhibió alguno problemas con su servicio y el alemán aprovechó para quebrarle en el séptimo juego. Con su habitual potencia desde el fondo, Zverev se adueñó de la manga por 6-3.

Las cosas cambiaron en el segundo set y resultó Thiem quien elevó su nivel de juego. Después de perder cinco games consecutivos, soltó su mano, le quebró el saque a Zverev de entrada y bajó considerablemente el margen de error. Otra serie de quiebres por lado no desenfocaron el austríaco, que recibió los aplausos de su entrenador Nicolás Massú desde uno de los palcos. Así, el número 5 del mundo recuperó la seguridad y cerró el parcial con solvencia (6-4).

En el tercer set ocurrió algo curioso: el partido se interrumpió un puñado de minutos porque se apagaron algunos focos de la Rod Laver Arena. Thiem salió airoso de una situación complicada al levantar dos bolas de set point. Apoyado en su revés, el austríaco lució genial por su espíritu competitivo y fortaleza tenística, y se adelantó tras ganar el tie break por 7-6 (7-3). El compromiso entraba en una zona de altísimo voltaje, entre dos jugadores que se conocen muchísimo y que peleaban por cada punto como si fuera un tesoro.

Los nervios recorrían las tribunas de la Rod Laver Arena. Como cada uno mantenía su saque, la ansiedad se fue estirando. Hasta que llegó el tie break decisivo y Thiem se mostró inspirado. Mientras que el austríaco se sentía cada vez más cómodo y sumaba aciertos, el agotamiento del cordobés se hacía cada vez más evidente. «Fue un partido increíble, era casi imposible quebrarle el saque a Zverev. Estoy muy feliz, había terminado cansado tras el juego contra Nadal, pero aquí estoy», dijo el ganador a pie de cancha.

Oh, the twists and turns….@ThiemDomi fends off two break points and narrowly navigates his way to the second set 6-4 in a symmetrical 40 minutes. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/mLWsDV1JCx

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020