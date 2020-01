WhatsApp incorporará el emoji del «montoncito» para este 2020

Fundamental para discusiones en las redes, forma parte de los 117 motivos aprobados para 2020. También se suman las ojotas, el serrucho y gráficos inclusivos.

El consorcio Unicorde publicó una lista con los nuevos 117 emojis que Whatsapp incorporará durante 2020 para expresar emociones y, entre ellos, llega uno reclamado por todo aquel que busca discutir por esta vía: el popular “montoncito”.

El serrucho es otra de las figuras útiles para todos los preocupados de que “le serruchen el piso”, el “gato negro” buscará satisfacer las necesidades de los supersticiones y las ojotas también estarán presentes. También se sumarán la bandera transgénero y la piñata mexicana.

La versión 13.0 incluye 62 dibujos nuevos y 55 variaciones de género y tonalidad de piel, así como emojis inclusivos.

Si bien se espera que los nuevos motivos estén disponibles durante la segunda mitad del 2020, el sitio Emojipedia anticipa que es posible que se libere una visualización previa de su apariencia en el iPhone durante el día mundial del emoji, el próximo 17 de julio.

New in Emoji 13.0: Man With Veil, with skin tone support #Emoji2020 https://t.co/PS1DyNHGwn pic.twitter.com/mpipd0E40S

— Emojipedia 📙 (@Emojipedia) January 29, 2020