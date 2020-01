Garupá: dos familias se disputan la propiedad de una vivienda del Iprodha y esperan la intervención del organismo

Ambas familias alegan que tienen derecho a vivir allí y, hasta tanto haya una solución, miembros de ambos grupos mantienen la guardia dentro y fuera del inmueble.

Natalia Rodríguez necesitaba una casa donde habitar junto a sus cinco hijos y por ello solicitó ante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) que le otorguen la titularidad de una vivienda de madera, aparentemente abandonada, ubicada en Garupá.

Según indicó, desde la entidad le dijeron que para tal fin requerían de una factura a nombre del actual propietario que dé cuenta de un atraso en el pago de las cuotas, hecho que confirmaría el abandono del inmueble. Desesperada, Rodríguez consigue comunicarse con la propietaria y ésta, quien habita en otro lugar, le entrega los papeles para efectivizar el trámite.

El panorama da un giro inesperado cuando, de repente, otra familia aparece a reclamar el terreno y por consiguiente la vivienda, alegando que se habían ausentado para poder realizar remodelaciones allí. Se trata de la familia Pared, quienes explicaron que meses atrás habían adquirido la casa de parte de otro dueño. Sucedió que la dueña legítima, antes de toda esta situación, acordó un “intercambio de viviendas” con este sujeto y, una vez fuera, se habría desligado del asunto.

Rodríguez filmó el estado del patio cuando llegó, repleto de malezas, y luego a un vecino que las cortó. Registró además la llegada de la familia Pared, en un vehículo tipo Trafic.

El “segundo dueño”, cuyo nombre no figura en ningún registro, firmó un contrato de compra-venta con Walter Pared y éste ingresa junto a su grupo familiar. Ante la interrogante de porqué no se encontraban habitando la propiedad, aseguraron que estaban refaccionando la casa y, mientras tanto, alquilan en otra vivienda.

Ambas familias dicen tener pruebas que respaldan su derecho de quedarse, sin embargo en el Iprodha continúa figurando como propietaria la persona adjudicada en un principio. Rodríguez, con su pequeño bebé en brazos y nada más que un colchón en el suelo, afirmó que no se moverá de allí hasta tanto intervenga el organismo.

En medio del caos y la disputa por quién debe quedarse y quién no, no deben pasar desapercibidos los menores de edad involucrados –uno de 7 años, trillizos de 5 años y un quinto que aún no cumple el primer año de vida-.

A.B.V.