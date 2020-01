Estudiantes y un emocionante saludo para Marcos Rojo: “Bienvenido a casa”

Luego de la gran incorporación de Javier Mascherano, Estudiantes, presidido por Juan Sebastián Verón, anunció con un emocionante video la llegada de Marcos Rojo. El defensor, surgido de las inferiores del León, jugará a préstamo hasta el final de la temporada y luego regresará al Manchester United, club al que pertenece el pase.

Rojo debutó en el 2008 en el partido ante Colón que culminó 0-0 por el torneo de Primera División de Argentina. Con el conjunto de La Plata disputó el Mundial de Clubes en 2009, con el equipo dirigido por Alejandro Sabella, y además ganó el Torneo Apertura de 2010.

Luego de consagrarse emigró al fútbol ruso, al Spartak de Moscú, y comenzó su carrera en Europa, donde visitó las camisetas de Sporting de Lisboa de Portugal (2012-14) y Manchester United de Inglaterra desde 2014 hasta la actualidad.

Además, Rojo portó los colores de la Selección Argentina desde 2010 y disputó la Copa América en tres ocasiones (2011, 2015 y 2016, Centenario) y los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Uno de los objetivos del defensor es volver a vestir la celeste y blanca para el próximo torneo internacional que se disputará en Argentina y Colombia este año. Por eso tomó la decisión de regresar a jugar al país y al club de sus amores: para mostrarse ante los ojos de Lionel Scaloni.

🇦🇷 We can confirm Marcos Rojo has returned to his homeland to join Estudiantes on loan for the rest of the season.

Best of luck, Marcos!

— Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020