En pleno juicio, una mujer pidió permiso para besar a su ex pareja, que intentó matarla de cinco tiros

La joven lo perdonó. El hecho ocurrió en Brasil.

Una mujer pidió permiso para besar a su ex pareja, acusado de intentar matarla de cinco tiros durante el juicio que se realizaba contra el sujeto, en Brasil.

«Lo perdoné porque lo amo. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona, me trató como a una reina», admitió la mujer víctima de un intento de femicidio.

Micheli Schlosser, de 25 años y radicada en Brasil, contó que el violento hecho sucedió el 11 de agosto del año pasado frente a una iglesia, y que ella tiene la intención de volver con su pareja, según informó el portal Alegrete Tudo.

Pedro Rui da Fontoura Porto, fiscal, comunicó que la mujer recibió dos de los cinco disparos en la cabeza y logró vivir.

“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo perdoné”, manifestó la chica en una entrevista en Gazeta do Sul.

El juez se mostró sorprendido cuando la víctima le pidió besar al acusado, y también por el hecho de que quiera regresar con su victimario.

Fuente: Telefe Noticias