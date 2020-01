El intendente de El Alcázar admitió que para ejecutar obras dependen de la coparticipación, “aunque en todos estos años fuimos ordenados y no tenemos deudas”

José Ferreira fue reelecto al frente del municipio que integra el departamento Libertador General San Martín y aguarda con expectativa la reactivación de la economía “tras cuatro años que sufrimos mucho”. Reconoció que la planta de empleados está dimensionada “por la falta de trabajo” y dijo que no son “autosuficientes” y dependen casi exclusivamente “de la coparticipación provincial”.

El Alcázar, como todo municipio de pocos habitantes, depende casi exclusivamente del Estado para encarar obras de infraestructura e incluso, achicar el desempleo. La crisis económica de los últimos tiempos también afectó a la gestión de José Ferreira, quien calificó los últimos cuatro años “de mucho sufrimiento”.

“El presupuesto siempre es acotado, tenemos intenciones de hacer muchas cosas, pero en pueblos como El Alcázar que no llega a 10 mil habitantes, no somos autosuficientes. Porque no se trata solamente de pagar los sueldos, sino que hay que planificar algunas obras que el pueblo está esperando”, contó a Misiones Online el intendente que renovó por amplio margen su mandato en las pasadas elecciones. No obstante, Ferreira es optimista de cara el futuro “porque es un acierto que nuestro gobernador Herrera Ahuad esté alineado con la Nación para trabajar en conjunto”.

Con relación a la actividad económica del pueblo, Ferreira reiteró su dependencia casi exclusiva de “la coparticipación provincial, porque si bien tenemos algunas empresas importantes en la zona como Arauco, que tiene unas 11 mil hectáreas en nuestro municipio y eso significa un aporte muy importante para nuestras arcas, hay otras que están en crisis como la ex Papel Misionero y un aserradero que todo este tiempo estuvo prácticamente parado sin poder vender madera”.

En la charla con Misiones Online en Salto Encantado, donde llegó invitado para participar de la visita del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, Ferreira admitió que tiene una planta de empleados que excede la capacidad. “Está dimensionada por una situación lógica que es la falta de trabajo, sin embargo, no tenemos deudas. Con todos estos años fuimos aprendiendo a ser ordenados, llegamos bien a fin de año pagando todos los haberes e incluso el bono que dispuso la provincia de Misiones”.

Por último, el jefe comunal de El Alcázar invitó a los turistas a conocer el municipio “para que conozcan la costanera que es muy nueva y ahora estamos sumando servicios. Tenemos un hermoso club de pesca, cuyo acceso está asfaltado hasta el río y otros complejos privados. También el arroyo Paranaí es otra opción que pueden disfrutar los turistas”.

DG