Temporal en Posadas: desde Protección Civil recomiendan no conducir ningún vehículo y resguardarse en las viviendas

El subsecretario de Protección Civil de Misiones, Jorge Atilio De León, pidió a la población resguardarse y notificar a la institución ante derrumbes y voladuras de chapas llamando a la línea gratuita 103.

Jorge Atilio de León. Radio Libertad

Debido al fuerte temporal que azota la capital misionera, el subsecretario de Protección Civil de Misiones, Jorge Atilio De León, pidió a la población resguardarse en sus viviendas y no conducir, debido al grave peligro de voladuras de chapas y caídas de postes.

El Funcionario informó que la Linea 103 está atendiendo llamadas de emergencia, por lo que solicitó a la población informar sobre los daños que ha causado el fenómeno metereológico.

«Estamos con un temporal de mucha intensidad que nos azotó a la ciudad de Posadas. Zonas como Villa Sarita, Barrio Los Pinos, Chacra 181, entre otras, han registrado caídas de postes, árboles y muros. Realmente fue bastante intenso en un corto tiempo. Se estima que hubo ráfagas de más de 70 km/h en menos de 10 minutos», afirmó.

Por ello recomendó llamar a la Línea de emergencia 103 para tratar cualquier infortunio e informar la ubicación y contacto para que el equipo de Protección Civil evalúe y proteja a las personas. «Con la lluvia de alta intensidad no podemos hacer otro tipo de trabajo más que proteger la vivienda. También cuando es muy grande el daño nuestra respuesta no es de una solución definitiva, pero sí temporal».

Por el momento no se reportaron evacuaciones, pero sí voladuras de techo. Atilio De León pidió a la población no manejar y salvaguardarse en sus viviendas. «El viento genera voladuras de chapas que genera un gran riesgo para los peatones. Debemos tratar de protegernos bajo techo para que no corramos el riesgo que la voladura de una chapa nos genere un tema grave. Debemos tener paciencia y esperar y allí recién salir con sus vehículos para dirigirse a sus viviendas».

Añadió que Puerto Iguazú también estaría sufriendo de un temporal, «pero todavía no reportaron daños específicos».