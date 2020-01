En San Vicente el Intendente y el Presidente del Concejo Deliberante “renunciaron” a sus sueldos

El intendente de la localidad de San Vicente, Fabián Rodríguez, y el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Jorge Hassan, donan sus sueldos para cubrir gastos sociales en la comuna.

“Uso mi sueldo para ayudar a la gente que necesita viajar por temas de salud o para aquellos que tienen alguna necesidad económica, colaboramos con la compra de mercadería, también con algunas iglesias. No gasto ni 50 pesos, todo lo que cobro en el municipio lo donó, ni siquiera utilizo viáticos”, afirmó el alcalde.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Hassan explicó que adhirió a la decisión del Intendente a partir de una convicción personal acerca de cómo se debe trabajar desde la política.

“En realidad tiene que ver con una forma de pensar mía que no es de ahora. Yo siempre participé en funciones de nivel intermedio que son ad honorem y por eso pienso que esas cosas que uno hace con pasión y convicción aporta todo lo que no podría aportarse con dinero”, contó Hassan en diálogo con FM del Centro.

“Tuve la oportunidad de nacer y crecer en San Vicente, pude estudiar y desarrollar mi actividad profesional allí así que estoy contento de poder devolver algo ahora a la comunidad”, agregó.

La dieta de un concejal en San Vicente es de 39 mil pesos según contó Hassan. Dijo que no pudo “renunciar” al cobro por “por una cuestión del seguro y de relación institucional, no puedo no cobrar, sino que reducirla; así que la reduje mi dieta a un peso”.

Tampoco designó ningún secretario porque “la gente que ya trabaja en el Concejo está capacitada para asistirnos en nuestra labor”.

DL