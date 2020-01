Créditos UVA: usuarios afectados realizarán una marcha en contra de la disposición de Nación de descongelar las cuotas

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de finalizar el congelamiento de las cuotas, vigente desde agosto de 2019 y generar un plan de pagos para el saldo acumulado desde entonces, “en un esfuerzo conjunto entre bancos y deudores”, los usuarios afectados anunciaron que mañana realizarán una protesta mostrando su disconformidad con la medida anunciada.

Dolores Corro. Radio Libertad

En los últimos días, el Gobierno Nacional anunció un plan para los deudores de los Créditos Hipotecarios UVA que finalizará con el congelamiento de las cuotas, que había sido establecido en agosto del año pasado. Con esta nueva medida, se calcula un incremento de las cuotas en un 26%.

En comunicación con Radio Libertad, Dolores Corró, representante de los deudores de los créditos UVA, manifestó que la decisión es lamentable y cuestionó el proteccionismo de las autoridades a las entidades bancarias. «La realidad es que van a seguir protegiendo a los bancos y no a las familias”, dijo.

Por ello, Corró anunció que este jueves a las 18 horas encabezarán una marcha en dirección a la Plaza 9 de Julio frente a Casa de Gobierno, para mostrar su rechazo a la propuesta anunciada por Nación.

La representante de los afectados por los créditos UVA, precisó que esta manifestación se desarrollará en simultáneo en diferentes ciudades del país. “Vamos a visibilizarnos, para que nos vean y sepan que no estamos mendigando, necesitamos que la gente nos apoye” concluyó.

“Nos han dejado absolutamente afuera de cualquier discusión, es lamentable que lo que debería ser una política de Estado siga siendo parte del sistema financiero” señaló.

Corró señaló que, aunque empezó pagando 6.000 pesos de cuota por su vivienda -y este monto se duplicó a causa de la inflación- , de descongelarse las cuotas como anunció el Estado, mensualmente tendrá que abonar poco más de 15.000 pesos.

“Nos preocupa tremendamente que no se nos haya considerado a los afectados y que los lineamientos que se han anunciado sean muy confusos. No sabemos cuánto dinero debemos tener en nuestras cuentas de ahorro, todo esto genera mucha angustia. Parece que además de la inflación, debemos darle un dinero adicional a los bancos y es como que les estuviéramos devolviendo el subsidio. Hay que considerar que se congeló el dinero de las cuotas, más no del Capital que se sigue incrementando”.

Precisó, que aunque fueron convocados a la reunión que se realizó en Buenos Aires y en la que se discutieron las acciones a tomar, no pudieron participar porque fue con poco tiempo de anticipación, “el gobierno y los bancos deciden sobre nuestros sueldos, nuestros bancos, nuestras calidades de vida” añadió.

Sobre la medida

La resolución del Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Territorial es que se aplicará ese aumento, pero en forma escalonada durante los próximos 12 meses. Habrá un mecanismo de convergencia de las cuotas correspondiente a los préstamos que «implica un esfuerzo compartido entre las entidades financieras y los deudores», según un comunicado difundido por la entidad bancaria.

LC