Murió el ex bailarín de ShowMatch Juan Carlos Acosta

El coreógrafo Flavio Mendoza informó a través de su cuenta de Instagram la triste noticia.

Murió el bailarín de ShowMatch, Juan Carlos Acosta, que había participado del Bailando en el 2014 y el 2015 acompañando a Nazarena Vélez y a Jesica Cirio, a quien también acompañó en el Patinando 2007. El encargado de confirmar la triste noticia fue su colega, Flavio Mendoza.

Según pudo saber Teleshow, en las últimas semanas el bailarín presentó fuertes dolores en su espalda. Su pareja le sugirió que fuera a una guardia médica para hacer una consulta, pero él no quería. El viernes pasado aseguró que la molestia había pasado; sin embargo, el domingo a la noche volvió a sentirse mal, se comunicó con su novio y cuando llegó lo encontró sin vida.

“No puedo creer que ya no estés en este mundo Juan, un gran artista y excelente persona. Que Dios esté con vos”, escribió Mendoza en su cuenta de Instagram junto a una foto del joven.

Cinthia Fernández, quien fuera su compañera en Stravaganza, también lo despidió en sus redes: “Juanqui mi amor, que en paz descanses, siempre alegre, siempre híper movedizo buscando crecer, siempre buen compañero, no puedo creerlo”.

Su última aparición en el ciclo de Marcelo Tinelli fue en la apertura de la edición 2018 del programa. En el 2016 había hecho con Jesica Cirio el musical infantil Alicia, ¿qué hay del otro lado? En la pieza también participaron Gladys Florimonte y María Laura Cattalini, su coach en el Bailando.

En las redes sociales, Vélez también despidió a su amigo: “Extremadamente talentoso y perfeccionista. Así era Juan. Me desperté con la triste noticia de su partida y solo puedo decir que me quedo con el recuerdo de un pibe con ganas, profesional, odiaba mis llegadas tarde o que no me importar nada de nada ser la mejor Bailando y se ponía cabrón, porque buscaba la perfección en todo siempre. Te despido recordando nuestros mejores y peores momentos con una sonrisa y como seguramente a vos te gustaría, Bailando. Descansa tranquilo Juanca, porque siempre brillás, siempre, buen viaje”.

Fuente: Infobae