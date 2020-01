Mauricio Macri fue elegido presidente de la Fundación FIFA

Su relación con Gianni Infantino, clave para el logro. Lo votó el directorio de FIFA. En febrero, retoma actividad política.

Mauricio Macri se prepara para su regreso político en febrero. Y pocos días antes, recibió una noticia que lo alegró, más por la relación que la novedad tiene con el mundo del fútbol: fue elegido como presidente de la Fundación FIFA, el andamiaje social y solidario que armó la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

El ex presidente argentino desarrollará ese rol «ad honórem» y llegó hasta ese sitial en virtud de su relación con Gianni Infantino, el suizo que comanda la FIFA y con quien Macri ha cultivado un aceitado vínculo en los últimos años.

¿De qué se encarga la Fundación FIFA? Fue creada en marzo de 2018 como una entidad independiente y «con los objetivos de contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo».

Actualmente, la Junta de la Fundación FIFA está liderada, precisamente, Gianni Infantino, al que acompañan dos mujeres: Sonia Fulford, miembro del Consejo de la FIFA y vocal de la Junta de la fundación; y Lydia Nsekera, miembro del Consejo de la FIFA y vocal de la Junta de la fundación.

Esta fundación lleva adelante un programa comunitario junto a «organizaciones que utilizan al fútbol com una herramienta de cambio social, para mejorar la vida de los jóvenes desfavorecidos de todo el mundo». Por eso, el rol de Macri estará abocado a «solicitar financiamiento para usar al fútbol como una herramienta para abordar los problemas sociales que afectan a los jóvenes, caso la educación, la salud, la construcción de la paz, los refugiados, el liderazgo y la igualdad de género».

Macri está muy entusiasmado con esta nominación, que lo obligará a viajar por el mundo. Además de eso, el ex jefe de Estado, piensa retomar la actividad política desde la próxima semana, desde el PRO pero en vínculo con las otras fuerzas que componen la alianza electoral «Juntos por el Cambio».

La semana pasada, se conoció un video donde Macri hablaba con seguidores, en una charla relajada en el Sur argentino, donde se encontraba descansando. La filtración del video del ex Presidente hablando no resultó muy feliz pues allí, señaló que “siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”.

En ese encuentro en Río Negro, indicó además que “ser Presidente fue un honor y una carga gigantesca”. Esos dichos merecieron una fuerte réplica de su sucesor: Alberto Fernández​ dijo que «no entendí muy bien si Macri estaba en un grupo terapéutico».

Macri, quien fue presidente del Club Boca Juniors de diciembre de 1995 a diciembre de 2007, ahora tendrá un cargo de relevancia en el fútbol mundial, pues el cargo fue votado por el directorio de la FIFA.

Algo de esta noticia, la habrá conocido en Qatar, a donde viajó el último 21 de diciembre, para ver la final del Mundial de Clubes, en la que se impuso el club inglés Liverpool. A esa cita, fue invitado por Infantino, su amigo que hoy le brinda una pantalla internacional a quien fue presidente argentino hasta el último 10 de diciembre.

