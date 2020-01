El Inadi reclama más capacitaciones al Estado sobre la Ley de identidad de Género

A raíz del suceso en el último fin de semana, donde una muchacha trans había sido golpeada y maltratadas a la salida de un boliche por otras mujeres. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Misiones brindó asistencia a la víctima, de los hechos registrados en Puerto Piray.

Silvia Risko, delegada del Inadi Misiones, viajó hasta el Alto Paraná para reunirse con Elamaá Luz para brindarle asesoramiento, además acompañó a la víctima a realizar la denuncia a la comisaría correspondiente, en diálogo con Radio Libertad Silvia dejó sus impresiones de lo sucedido y brindó detalles de la reunión.

El INADI Misiones tomó conocimiento del caso por notas periodísticas locales, por lo que se contactó con la coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, (ATTA) en Misiones, a fin de acceder a la persona violentada, Elamaá Luz. — INADI Misiones (@InadiMisiones) January 27, 2020

“Es una situación compleja, básicamente por la falta de información, de conocimiento y de formación en perspectiva de género y en identidad de género”, indicó la titular del Inadi.

En consecuencia, Silvia señaló los pasos que deben seguir para formalizar la denuncia en el Inadi “lo que se hace es tomar testimonios a testigos del caso y de ahí enviamos el expediente a Buenos Aires, con los agresores está interviniendo la justicia, porque Jazmín hizo una denuncia penal, en la fiscalía de Eldorado”, dijo y continúo diciendo cuál fue la peor preocupación de los hechos“lo que vimos fue evidente falta de capacitación de parte de los policías y de la sociedad en su conjunto, vemos como empiezan entre cuatro, cinco armar una riña contra una sola persona y nadie interviene, ahí hay una muestra clara que la falencia es generalizada, es un reflejo de nuestra sociedad hoy por hoy”, apuntó Silvia Risko.

“Hay un gran desconocimiento con respecto a la Ley de Identidad de Género, ni que hablar de la perspectiva de género, pero no es una cuestión únicamente con las fuerzas de seguridad, sino con el estado en general. El estado somos todos y si el estado no se capacita, no genera conciencia y la sociedad siempre va por un lado con una evolución de adquisición y de conquista de derechos y pero por otro lado el estado queda muy relegado para que eso se cumpla, y lo que hay que hacer es agilizar el mecanismo estatal en formación, capacitación de sus propios agentes en todas las áreas, pero sobre todo en las áreas que tienen que ver directo con intervenir en una cuestión conflictiva social, en este caso sí es evidente la falta de capacitación en perspectiva de género y en identidad de género”, enfatizó la ex diputada nacional.

“No hay ningún motivo que justifique semejante agresión, acá fueron cuatro contra una persona y es más siguió sufriendo violencia con presencia policial, entonces realmente yo no quiero seguir lamentando tragedia que se pudo haber evitado”, comparó con lo ocurrido en Villa Gesell con los 10 rugbiers.

Al respecto de cómo se pueden efectuar las denuncias en el organismo, comentó que las personas deben acercarse al Inadi y efectuar la denuncia, luego analizan y estudian caso por caso y se verifica si es admisible o no, ya que muchas veces se reciben denuncias de discriminaciones “difusa”, donde la víctima se siente discriminado y solamente fue un mal entendido. El instituto cuenta con técnicos jurídicos que estudian los casos y realizan pruebas para comprobar si los derechos fueron vulnerados y que en todos los casos se busca una mediación entre las partes.

“Antes reiteradas violaciones de derechos y violaciones a normas institucionales y constitucionales argentinas, bueno hay que tomar decisiones porque sino es como que vale todo y eso es el ejemplo para la sociedad después, y no, no vale todo, lo que debe valer y primar es el respeto”, finalizó Silvia Risko, delegada del Inadi Misiones.

Se puede pedir asesoramiento las 24 horas, todos los días al número gratuito 0800-999-2345, o acercarse al Inadi Misiones ubicado en San Luis 1870 de la ciudad de Posadas, teléfono 3764 440360, correo institucional misiones@inadi.gob.ar.

