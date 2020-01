Un avión de EE.UU. se estrelló en Afganistán: talibanes se adjudicaron el derribo y el Gobierno de USA lo desmintió

El portavoz de las fuerzas de EE.UU. en Afganistán, el coronel Sonny Leggett, ha confirmado este 27 de enero la pérdida de un avión militar estadounidense en este país, pero ha descartado que la aeronave fue derribada.

«El bombardero E-11A se estrelló hoy en la provincia de Ghazni, Afganistán. Mientras que la causa del siniestro está bajo investigación, no hay indicios de que el siniestro fuera causado por fuego enemigo. Proporcionaremos información adicional cuando esté disponible«, reza el mensaje del militar en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU., el general David Goldfein, ha afirmado, citado por el portal Military.com, que desconocen «el estado de la tripulación«.

Los militantes del movimiento talibán han señalado que este lunes derribaron un avión militar estadounidense sobre la provincia afgana de Ghazni, provocando la muerte de todos los ocupantes de la aeronave. Un portavoz talibán citado por Al Arabiya ha indicado que a bordo del aparato viajaban «oficiales de alto rango» del Ejército de EE.UU. y todos ellos «murieron en el acto».

