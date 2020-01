Brasil: 53 muertos y 19 desaparecidos por las fuertes tormentas  

Las víctimas se concentran en el estado de Minas Gerais, el más castigado por las lluvias donde 44 fallecieron, y Espírito Santo, con nueve muertes. Al menos 19 permanecen desaparecidas.

Las autoridades informaron el domingo que al menos 53 personas han fallecido y 19 están desaparecidas a raíz de las tormentas que golpean el sudeste brasileño.

Las víctimas se concentran en el estado de Minas Gerais, el más castigado por las lluvias donde 44 fallecieron, y Espírito Santo, con nueve óbitos.

El gobernador de Minas Gerais, Gustavo Zema, vinculó el saldo del desastre con la extensión de viviendas precarias en el estado. Dijo que el estado requiere de un “reordenamiento urbano” para evitar nuevas tragedias en el futuro.

En varios puntos del sudeste de Brasil, las insistentes lluvias de las últimas horas causaron inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes.

🔴#ULTIMOMOMENTO/ BELO HORIZONTE ESTADO DO MINA GERAIS, BRASIL.😱🌊⛈🇧🇷

TRAS VARIAS HORAS DE LLUVIAS SE REGISTRARON LOS PRIMEROS ANEGAMIENTOS, CALLES INUNDADAS, CAUSES HÍDRICOS DESBORDADOS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS. NO OLVIDES #COMPARTIR pic.twitter.com/zfkxUwkU1S

