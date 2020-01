Tekoa Arandú: despiden con tristeza a Rodolfo Chamorro, uno de los más grandes líderes espirituales y defensor de la Nación Mbya Guaraní

Falleció este domingo 26 de enero, el abuelo, el “Opyguá” Vera Mirî, el sabio de Tekoa Arandú (Comunidad de la Sabiduría), en Pozo Azul, Misiones. Un hombre reconocido como uno de los más grandes líderes espirituales que haya existido para la Nación Guaraní.

Así recordarán a Rodolfo Chamorro en la historia de la cultura guaraní, por ser una persona que luchó y defendió sus derechos. Según el registro del documento nacional de identidad, el guía espiritual tenía 83 años, pero la edad real era de muchos años más.

La comunidad tiene en la actualidad unas 90 familias, en una superficie de 5.014 hectáreas.

Uno de los pensamientos compartidos por el líder espiritual era sobre la importancia de «valorar» y «respetar» las creencias de cada uno (blanco e indígena), para darse cuenta de que ambos creemos en un mismo Dios creador.

El Mburuvicha (cacique) Epifanio Chamorro (35), su nieto y joven líder de Tekoa Arandú confirmó la triste noticia en contacto con ArgentinaForestal.com. Epifanio es uno de los herederos de los saberes ancestrales y quien lleva en la actualidad la voz del pueblo guaraní para hacer oír la lucha por la revalorización de su cultura y atender las preocupaciones de las comunidades Mbya Guarani respecto a la tierra, los bosques, el agua, y la educación intercultural bilingüe.

El Opyguá Vera Mirî fue el gran guía espiritual de los jóvenes de las comunidad y entre sus pensamientos, Epifanio recuerda uno de sus últimos consejos: “Para ser reconocidos en nuestros derechos humanos, el Mbya no necesita dejar su cultura, más bien tenemos simplemente culturas diferentes del no indígena, por lo tanto deben ser respetadas por ser nuestra forma de vida de la Nación Guaraní. Pero eso no quiere decir que deje de estudiar, es mucho mejor que los jóvenes puedan acceder a la educación bilingüe y profesionalizarse, siempre sin perder su historia, sus costumbres y espiritualidad. En nuestra cultura no se define a las personas por sus títulos académicos, sino más bien a quien nunca se olvida de nuestro ñande rueté (padre verdadero, nuestro Dios)”, reflexionaba el líder guaraní de Tekoa Arandú.

En un documental publicado en 2018, producido por María Cabrejas para ProyectArg, reflejaron la historia y resistencia cultura de Tekoa Arandú, y el legado y la sabiduría ancestral de la Nación Mbya Guaraní, en palabras y pensamientos de Rodolfo Chamorro.

A través de las redes sociales, en la jornada de este domingo comenzaron a compartir expresiones de condolencias a la comunidad y su reconocimiento a quien fuera uno de los grandes líderes espirituales:

“Lamentamos informar del fallecimiento de uno de los más grandes líderes espirituales del pueblo guaraní. Su pérdida nos llena de tristeza, pero sus enseñanzas quedarán como profundas raíces para seguir luchando por el teko porã (buen vivir), por un mundo mejor en el que podamos convivir en respeto y armonía con todos los seres. ¡Gracias por todo hermano mbya!”. Guaraní reko.

“Vera Mirî, Rodolfo Chamorro, líder espiritual de Tekoa Arandú (Pozo Azul, Eldorado, Misiones). Gracias de corazón por tus enseñanzas, por transmitir con sabiduría la cultura ancestral del Pueblo Nación Mbya Guaraní.

Hoy has partido hacia el Yvy Marae’y (La Tierra sin Mal) pero queda tu presencia con todo el legado cultural ancestral de nuestras raíces que tan sabiamente nos transmitiste desde tu alma tan pura.

Aguyjevéte, Vera Mirî, Karai Arandu, Sabio Señor!». Javier Rodas – Docente.

«Partió hacia la tierra sin mal Don Rodolfo Chamorro, gran líder, SABIO, defensor y propulsor de su cultura, integrante del pueblo Mbya. Muy agradecido a la vida por haber podido compartir con Él, momentos inolvidables y de mucho aprendizaje. Sus enseñanzas nos seguirán guiando, por siempre!!! Mi abrazo a todo el pueblo Mbya y especialmente a toda la familia CHAMORRO. AGUYJEVETE!!«. Rodolfo Fernandez – Docente.

“Como directiva del BOP 117, con mucho dolor comunicó el fallecimiento de mi querido Opyguá, el abuelo Rodolfo Chamorro, una gran pérdida, cuanto lamento que se haya ido sin ver nuestro sueño concretado, pero sin dudas nos genera a Beto y a mi doble compromiso. Que Ñande rueté reciba mi abuelito”. Marcela Molina – Directora BOP N°117

