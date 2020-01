Buscan a un mochilero argentino perdido en Perú: no se comunica desde fin de año

Francisco Ciarlantini Cristoforone tiene 24 años. Su mamá viajará a Lima para iniciar la búsqueda.

La desaparición de un mochilero argentino de 24 años tiene en alerta a las autoridades peruanas y bolivianas. Francisco Ciarlantini Cristoforone se comunicó con su familia por última vez en diciembre y su mamá, que ya denunció su desaparición, viaja este domingo a Lima a buscarlo.

El joven, oriundo de Pigüé, en el partido bonaerense de Saavedra, comenzó su viaje como mochilero hace 6 años y, según contó la mamá, ya estaba comenzando a volver. «En Año Nuevo me escribe que iba a emprender su vuelta, que quería volver a Argentina, que estaba un poco triste. Yo le dije que le pagaba un pasaje de avión para que se viniera pero me dijo que no, que iba a emprender su regreso como mochilero. No me gustó la idea pero bueno, la acepté», dijo a TN Fabiana Benestante.

La mujer no tiene contacto con Francisco desde finales de diciembre y por eso el lunes llegará a Lima, donde se encontrará con dos amigos de su hijo que la ayudarán a buscarlo. «Voy a ir a la embajada y a una comisaría, que es con la que mantengo contacto», dijo Benestante, quien ya denunció el caso también a Cancillería.

«Yo ya viajé antes a buscarlo porque había estado unos días sin comunicarse. Un amigo lo encontró y lo fui a buscar. En ese momento no se volvió porque en Migraciones había que pagar una multa y a mí no me alcanzaba. Yo me iba a quedar pero me dijo ‘vos andate, yo vuelvo por tierra’, y yo me volví», relató la mujer.

La familia de Francisco emprendió hace días una intensa búsqueda del joven, que podría estar entre Perú y Bolivia, según informaron otros mochileros a su mamá.

(TN)