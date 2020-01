Manuel Dutto, del sueño del ascenso con Guaraní a la realidad de su otro gran amor: el Servicio Penitenciario

Mientras planificaba una semana más de entrenamiento con La Franja, recibió el llamado que soñó tanto tiempo. De la táctica para debutar en el Regional Amateur, a la planificación del trabajo en ocho unidades penitenciarias de la provincia. Los sueños de un DT que logró el ascenso por el que trabajó toda su vida, pero que no llegó de la mano del fútbol.

Toda su vida giró alrededor de una pelota y lo transfirió a su hijo que ahora juega en las inferiores de Huracán. Como jugador, fue un volante muy versátil, que se adaptaba a la recuperación, tenía buen pase y podía llegar incluso hasta posiciones de gol. Brilló en el fútbol obereño y tuvo paso por clubes de la Liga Posadeña para jugar Argentino B y Argentino A e incluso vistió la camiseta de Gimnasia de Concepción del Uruguay, compartiendo plantel con destacados jugadores como Juan Ramón Fleitas o Carlos Netto. Paralelamente, Manuel José Dutto transitaba en silencio, pero sin pausas, por su otra gran pasión: el Servicio Penitenciario. Y fue esa institución en la que se formó y estudió una carrera que le dio el esperado ascenso que el fútbol, por ahora, se lo negó.

“Yo había viajado a Buenos Aires para llevarlo a mi hijo que juega en las inferiores de Huracán y de repente el martes de esta semana comienzan a mandarme audios algunos amigos contándome que se había mencionado mi nombre para asumir en el Servicio Penitenciario. Yo desconocía la situación porque a mí no me había llamado nadie. El miércoles seguían los rumores y yo le decía a Patricio Vedoya que por ahora no se había concretado nada hasta que apareció el llamado y me informaron que iba a hacerme cargo del Servicio y lo primero que hice fue hablar con el presidente de Guaraní para informarle la novedad. Pensé que se lo iba a tomar mal y la verdad es que él estaba muy emocionado, lloraba de la alegría por esta situación mía porque sabe que yo, más allá de que me dolió mucho dejar Guaraní, estoy feliz de hacerme cargo del Servicio Penitenciario”. Las declaraciones de Dutto, resumen una semana intensa, agitada, feliz y que le cambió la vida.

A los 43 años y con la sangre en el ojo por haber perdido una final por el ascenso al Federal A el año pasado como entrenador de Guaraní, buscaba revancha y estaba muy confiado. Es que el presidente Patricio Vedoya le dio todos los gustos y le armó un plantel a su medida, con jugadores de jerarquía, recambio y hambre de gloria. Y de la noche a la mañana “me llamó el servicio”, explicó Dutto apuntando que, en su profesión, primero está el deber y después la pasión.

Tras el emotivo acto de asunción como Director General del Servicio Penitenciario, Manuel José Dutto admitió que es “una sensación hermosa porque es lo que yo abracé, lo que yo amé y mamé de chico y para lo que me formé para llegar a esto. Trataremos de trabajar mucho para lograr los objetivos y los lineamientos del gobierno”. Atrás y en una ráfaga, tuvo que sacarse el buzo de entrenador y calzarse el uniforme con el reconocimiento como Alcaide General. “Lo de Guaraní obviamente uno tiene proyectos. El año pasado perdimos una final por el ascenso por situaciones extradeportivas. Y este año armamos un plantel muy competitivo con jugadores de mucha jerarquía y con muchos sueños de la dirigencia y de parte mía para lograr el objetivo”. Pero enseguida se metió en la piel del uniformado que ahora es la máxima autoridad del Servicio Penitenciario. “Desde ahora comenzamos con nuestro equipo de trabajo a recorrer las unidades penitenciarias que son ocho en toda la provincia y ver en qué situaciones están, ver al personal, los internos, la población penal”.

Previo al acto de asunción, Dutto se entrevistó con el gobernador Oscar Herrera Ahuad quien enseguida le bajó el mensaje claro de lo que pretende para todas las fuerzas de seguridad en Misiones. “La impronta que tiene este gobierno es la educación y el trabajo. Vamos a fomentar mucho el trabajo y tratar de firmar convenios con instituciones para realizar muchos talleres con la población penal, para que el interno salga capacitado con algún oficio que le sirva a la sociedad el día de mañana y no sea excluido. Que estudie el secundario. Si podemos, vamos a firmar algún convenio con algún instituto universitario para que realicen alguna carrera terciaria. Tenemos muchas ganas de trabajar en todas las unidades”.

Dutto mantiene la seriedad y se presenta impecable y orgulloso luciendo el uniforme, aunque en su corazón, el fútbol y Guaraní tienen un apartado especial. “Yo solo tengo palabras de agradecimiento a Patricio Vedoya y a todos los hinchas franjeados que fueron muy respetuosos conmigo, inclusive en esta situación supieron comprender que me llamó el servicio, pero voy a estar presente como un hincha más y ojalá que Darío Labaroni encuentre el equipo y pueda ascender”.

El ex volante que conducía la ilusión de los hinchas franjeados ahora es el nuevo Director General del Servicio Penitenciario. Las vueltas que da la vida, que de un día para otro da un giro inesperado. Como una pelota de fútbol.

Manuel Dutto junto a Carlos Marczuk, hoy entrenador de Crucero del Norte

DG