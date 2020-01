Insólito: pagaron 40 mil pesos por el catering de su boda, los estafaron y tuvieron que comprar pan y fiambre de urgencia

El dueño de la empresa cobró el dinero y se dio a la fuga. Los recién casados tuvieron que salir con el traje de novia y el frac del novio a preparar un tentempié.

Estefanía Carrizo y Mario Veragua denunciaron que el dueño de un caterig de comida, identificado como Lucas Raúl Oro, los estafó y está desaparecido. El sujeto les prometió comida de primer nivel para la celebración de su casamiento y nunca se presentó.

La pareja había pagado 40 mil pesos por el servicio de comida pero Oro se fugó y debieron salir a comprar comprar pan y fiambre para que coman los invitados.



Después de la boda, la pareja fue a la Comisaría 17º. La pareja contrató un abogado para solicitar al estafador que les devuelva el dinero. Habían acordado con Oro la organización del menú -sándwiches, empanadas, parrilla libre y copa helada- y las bebidas de su boda.

“No estaba ni la parrillada, ni el helado, ni nunca llegó la pierna de ternera, ni la pizza, ni las bebidas. Ni siquiera el hielo trajo. Tuvimos que ir a comprar algunas bebidas y algo de fiambre que lo cortamos en pedacitos y los pusimos en platos. La gente -por los 100 invitados- se miraba la cara, una vergüenza”, aseguró Veragua a Tiempo de San Juan.

Antes de la fiesta la pareja ya había pagado el 70% del servicio -$39.400- y el otro 30% debía hacerlo cuando terminara el evento.

“No les pagó ni siquiera a los mozos. No tenían plata ni para moverse, les pude que dar mil pesos para que se fueran en un remis. No cobró ninguno y ellos no tenían la culpa“, contaron los recién casados.

