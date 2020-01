El gesto de Rafa Nadal con la niña a la que le pegó un pelotazo

Este jueves Rafael Nadal daba un paso más en el Open de Australia al ganar el partido contra Federico Delbonis, clasificándose de esta manera para tercera ronda. Sin embargo, esta victoria fue algo agridulce ya que durante el tercer set, una de las bolas lanzadas por el campeón impactó en la cara de una de las niñas alcanzapelotas que se encontraba junto al juez de silla.

Inmediatamente, el tenista corrió a ver cómo se encontraba la niña, le dio un tierno beso en la mejilla y se tranquilizó al comprobar que todo había quedado en un susto.

Después, una vez concluido el partido, el ganador de 19 torneos de Grand Slam le regaló una vincha a Anita, en el centro de la transmisión deportiva mundial. Ella seguramente nunca olvidará ese tierno gesto de uno de los más grandes de la historia del tenis. Pero no sería lo único que este caballero del deporte haría por esta pequeña.

Vídeo: Nuevo gesto de humanidad de Rafa Nadal en el Open de Australia. Besa a la recogepelotas como disculpa por un pelotazo que ésta recibe pic.twitter.com/h5iDBol9iP — GipuzkoaGaur (@gipuzkoagaur) January 23, 2020



Horas después del partido, el deportista quiso charlar distendidamente con ella y con toda su familia. Fue el propio Nadal quien compartió muy sonriente una imagen del encuentro, que se produjo en las instalaciones del Melbourne Park.

«Muy feliz de ver que Anita está bien. He tenido la oportunidad de conocerla y también a sus padres y a su hermano Mark», dijo Rafael junto a la imagen, que se llenó de comentarios de amigos y seguidores. Álex Corretja, Quique Dacosta, Cristina Reyes, Colate Vallejo-Nágera o Alejandro Sanz, entre otros, han elogiado su calidad humana y han aplaudido el bonito gesto que ha tenido con la niña.

El encuentro entre Rafael Nadal, Anita -que tiene 13 años- y su familia duró aproximadamente 20 minutos. Los cuatro charlaron animadamente en la terraza del Arena Rod Laver​ y el manacorí antes de irse le regaló una gorra azul con una cariñosa dedicatoria: «Para mi amiga Anita, todo lo mejor».

Un gesto con el que la niña está entusiasmada tal y como ha comentado en conversación con Channel Nine. «Ha sido increíble, es mi jugador favorito y ha sido increíble conocerlo y hablar con él, no esperaba esto. Me ha preguntado que si estaba bien. Es muy amable y muestra una gran deportividad», dijo Anita.





Fuente: Telefe Noticias