Tenis: Shwartzman y Pella avanzaron a la tercer ronda del Australia Open

Diego Schwartzman tuvo otra buena presentación en Melbourne y accedió a la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Schwartzman (14° en el escalafón ATP) superó al español Alejandro Davidovich Fokina (88) con parciales de 6-1, 6-4 y 6-2, luego de en una hora y 56 minutos.

Ahora, Peque en la próxima instancia jugará ante el serbio Dusan Lajovic (27), quien superó al local Marc Polmans (133) por 6-2, 6-4 y 6-3.

Schwartzman había debutado con una categórica victoria frente al sudafricano Lloyd Harris por 6-4, 6-2 y 6-2.

Guido Pella también se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia

Guido Pella volvió a ganar y se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis.

El bahiense, 25° del mundo y 22° preclasificado, se impuso al francés Gregoire Barrere con parciales de 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3 y sumó la segunda victoria tras el éxito en el debut ante el australiano John-Patrick Smith.

No.22 seed @guido_pella moves through ✅

The Argentine defeated Barrere 6-1 6-4 3-6 6-3 in just over 2 hours to advance to the third round.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/WX0qvmEUaD

