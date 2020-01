¡Esto es lo que debés hacer si querés vender más!

Te voy a contar cómo podés hacer para potenciar tus ventas al máximo!

Es más sencillo de lo que crees y tiene que ver con crear CONTENIDO DE VALOR para tu audiencia, si, así como lees.

Crear contenido de valor es CLAVE para generar interacción e interés en tu audiencia, pero no sólo eso, sino que si el contenido es lo suficientemente bueno, puede ayudar a incrementar tus ventas.

El contenido ayuda a inclinar la balanza para que tu cliente realice una compra o no. Muchas Marcas desaprovechan el maravilloso poder de generar contenido y no se dan cuenta del potencial de este.

Ese contenido no es meramente para entretener a tu cliente sino para ayudarlo a comprender cómo puede darle solución o satisfacer esa necesidad que está teniendo.

Me explico: Todo cliente antes de realizar una compra, pasa por un recorrido conocido como EL VIAJE DEL CONSUMIDOR (el cual profundizaré en otras notas). En este viaje, el cliente detecta que tiene un inconveniente, una necesidad, carencia o problema, pero que aún no sabe cómo solucionarlo, entonces comienza a buscar según sus síntomas, información que lo ayude a detectar esa necesidad, para luego encontrar la solución. Si tu Marca tiene la respuesta y da esa información valiosa, con CONTENIDO RELEVANTE que ayude al cliente a detectar cuál es la posible solución, entonces es más probable que entable una relación de confianza, generando así una compra consciente.

Pensalo así, el contenido tiene que nutrir, educar y enseñar lo que aún no sabe, y si ya lo sabe, debe reforzar ese conocimiento y refrescarlo.

Voy a darte un Ejemplo:

Laura tiene un Vivero y dentro de sus productos se encuentra una línea nueva de spray que combate las pestes de las plantas y hojas. Laura quiere vender este nuevo spray, pero aún nadie lo conoce.

Un contenido muy valioso para la audiencia de Laura sería que haga un video, contando cómo hacer para detectar si las hojas y plantas están infestadas por plagas. Laura entonces, enseña a través de las redes sociales del Vivero, cuáles son los 5 indicios que se deben tener en cuenta para saber si una planta tiene plagas. (Y ni siquiera menciona o nombra el producto en cuestión).

Laura puede directamente poner una imagen del spray y decir que es para combatir plagas, pero tal vez hay muchas personas que aún no detectaron que sus plantas tienen plagas y por eso ni siquiera saben que necesitan ese spray nuevo, por lo tanto no va a vender algo que la gente aún no sabe que necesita, para que pueda venderlo primero tiene que crear contenido.

El contenido es muy poderoso y no sólo puede ayudar a disparar tus ventas, sino que entabla una conversación y relación entre Marca y cliente, haciéndola más cercana y cálida.

¿Vos creas contenido de Valor para tu Marca? Si lo hacés te felicito, seguí así! Si aún no lo hiciste te animo a que lo hagas, es una acción muy valiosa para tu Marca y tus clientes.

Rita Galmarini – Diseñadora Gráfica – Consultora de Marca

@ritagalmarini

@somos.publisi

www.publisi.com.ar