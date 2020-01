Anne Hathaway confirmó que ya hay guion para la tercera parte de “El Diario de una Princesa”

La actriz estadounidense reveló algo que alegrará a los seguidores de «El Diario de la Princesa».

Anne Hathaway es una de las actrices más aclamadas por el público y acumula millones de fanáticos en todo el mundo. Hace unos días sorprendió a todos con una hermosa noticia.

Estamos a 15 años del estreno de la última parte de «El Diario de la Princesa», la película donde la actriz estadounidense es protagonista. Es uno de sus personajes más recordados y alguna vez todos soñamos ser como ella.

Para alegría de sus fanáticos, la joven «Mía Thermopolis» confirmó en una entrevista para el programa Watch What Happens Live with Andy, que ya hay un guion para la tercera parte del film.

"Hay un guion para la tercera película. Yo quiero hacerlo. Julie Andrews quiere hacerlo. Debra Martin, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos queremos que realmente suceda"



“Hay un guion para la tercera película. Yo quiero hacerlo. Julie Andrews quiere hacerlo. Debra Martin, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos queremos que realmente suceda”, detalló muy contenta Anne.

La producción fue furor entre los adolescentes desde su estreno y cuenta la historia de una joven como cualquier otra, que conoce a su abuela por parte de padre y se lleva la sorpresa de que es princesa de Genovia.

Para agregar más información, Hathaway contó que esta tercera parte relatará la vida de Mía Thermopolis en su etapa adulta. Están todos muy expectantes pero, por el momento, no llegará a los cines hasta que esté perfectamente terminada.

“Todos queremos que suceda; sin embargo, no queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque nosotros la amamos tanto como ustedes”, finalizó la actriz.

Fuente: Minuto Neuquén