Precios cuidados: llegaría a Misiones a través de los mayoristas

El director de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, participó en Buenos Aires de una reunión para coordinar la implementación del programa “Precios Cuidados” en todo el país. Adelantó que se avanzó en la inclusión de supermercados mayoristas al programa, esta sería forma que en que llegarían a Misiones productos de “Precios Cuidados”.

Alejandro Garzón Maceda. Radio Libertad

Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires una la reunión con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación de las que participaron todas las jurisdicciones del país. El tema principal fue la federalización de los Precios Cuidados.

Maceda contó que hasta el momento son parte del programa las grandes cadenas nacionales. En tanto, los supermercados que no estén adheridos a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), no están aún dentro del programa, de igual manera quedan pendientes los supermercados chinos. “Lo que está avanzado es que se incluya a los mayoristas que en otras oportunidades no se les incluyó y eso ampliaría la oferta”, dijo. Explicó asimismo que no serán precios máximos, sino de referencia.

Respecto a los consumidores de Misiones señaló que los precios que se ven en la televisión son de Buenos Aires, ya que el programa tiene precios que son por regiones, por ende no siempre coincidirán con los que se promociona en los canales nacionales.

Recordó que son 300 los productos y las bocas de expendio en Misiones, puede que no contenga todos los productos.