Nutrición: mitos sobre el gluten

En los últimos tiempos se ha hablado del gluten por muchas cuestiones relacionadas, tanto a la enfermedad celiaca como también a nuevas “formas” de alimentación, que sugieren eliminar el gluten sin ser celíaco, como una alternativa más saludable. No obstante, la mayoría de estas ideas son falsas y debemos conocer más acerca de ello para no caer en dietas sin base científica o, si sos celiaco, transgredir el tratamiento.

Algunos mitos populares son:

Mito: La dieta sin gluten adelgaza. El gluten no es un veneno alimentario. Existe la idea errónea de que al eliminarlo de la dieta se pierde peso, se mejora el rendimiento, y la sensación de bienestar. No obstante, hasta la fecha no se ha demostrado científicamente que esto sea cierto. Por el contrario, existen evidencias de que seguir una dieta sin gluten basada en productos específicos puede provocar aumento de peso, ya que las preparaciones contienen más grasas y almidones refinados.

Mito: El gluten es malo y si lo eliminamos de nuestra dieta mejoramos nuestra salud. El gluten en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es una proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC). No es tóxico para el cuerpo si no sos celíaco.

Mito: Una persona celiaca que sigue una dieta sin gluten está completamente sana. La enfermedad celiaca es crónica, no tiene cura, sí tiene mejoría y la persona que sigue su tratamiento adecuadamente no tiene síntomas. Pero, sucede que muchas veces al estar un tiempo siguiendo la dieta y sentirse bien, comen algún producto con TACC y vuelven a recaer en síntomas.

Mito: Los celiacos son unos maniacos y exagerados. El único tratamiento para el celíaco es una dieta sin gluten, por lo cual, debe ser estricta en ello. Muchas veces, la persona que quiere hacer bien la dieta tiende a ser estigmatizado por su grupo social y en realidad deben llevar una alimentación que cuesta mucho sobre todo en las primeras etapas, ya que estamos muy acostumbrados a consumir TACC y, además, los productos para celíacos son más caros que los convencionales.

Mito: Eliminar el gluten de la dieta mejora el rendimiento deportivo. No existe evidencia científica de esto. En deportistas la planificación adecuada de su alimentación en relación a su entrenamiento es lo que lo hará mejorar su rendimiento, así como la intervención multidisciplinaria de varios profesionales relacionados al deporte (médicos, deportólogos, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, etc.).

Es muy importante informarse sobre estas cuestiones, ya que, actualmente con las redes sociales o medios de comunicación que no recurren a profesionales para informar, se puede encontrar datos erróneos o dietas de moda indicadas por famosos o personas no formadas en el área de la nutrición, y muchas veces nuestra salud corre riesgo a causa de ello.

Recordemos que “La nutrición no es una opinión, sino una CIENCIA”. Recurra siempre a un profesional matriculado.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P. n° 147