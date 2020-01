Liberan a Pablo Ventura, el detenido Nº11 por el crimen de Fernando en Gesell

La fiscalía no pudo determinar si estuvo en Villa Gesell la madrugada del sábado. La familia del joven aseguraba que ese día cenó con ellos en Zárate.

La Justicia ordenó la liberación de Pablo Ventura, el onceavo detenido por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Según la fiscalía que entiende en la causa no pudo determinar si el remero oriundo de Zárate se encontraba en la localidad balnearia en la madrugada del sábado, cuando se produjo el hecho.

En las últimas horas, la fiscalía buscó probar la presencia de Ventura en Villa Gesell a través de la filmación de un auto que partió de una zona cercana a la vivienda donde se hospendaba el grupo de rugbiers.

En el video aparece un vehículo que coincide con el modelo que maneja el padre del remero, José María. Sin embargo, en ningún momento pudo confirmarse que el vehículo haya pasado por los peajes que conectan la ciudad costera con Zárate.

También se comprobó que en el contrato de alquiler de la casa donde detuvieron a los diez deportistas figuraban los nombres de todos ellos menos el del remero.

Otra prueba determinante fue el video con el que la familia de Ventura aseguró que el joven había cenado con ellos en Zárate la noche previa al asesinato de Fernando.

Al respecto, fuentes de la investigación indicaron que en un primer momento su padre aportó una copia de la grabación. Por ese motivo, y para asegurarse de que el material no hubiese sido alterado, se envió a la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de Zárate al lugar en busca del original. Fue así como lograron corroborar la coartada del acusado.

El padre de Ventura se mostró cauto al enterarse de la liberación de su hijo. «Por ahí parezco un freezer, pero han tirado tanta podrida que hasta que la Justicia me diga que Pablo está liberado no me quiero hacer ilusiones», comenzó.

Luego, se refirió al sufrimiento que sintió a raíz de la detención del joven. «Como papá viví estos días totalmente destrozado. He llorado tanto y he estado tan mal que me di cuenta de que tengo que estar totalmente frío hasta que lo liberen», aseguró.

Finalmente, dijo sentirse «confiadísimo» de que la decisión de la Justicia iba a ser la de liberarlo, ya que, reiteró, su su hijo «nunca estuvo en Villa Gesell».

