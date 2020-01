El caso Sala, a un año: «Lo que pasó era evitable, no queremos que nadie más lo sufra»

La avioneta Piper PA-46 Malibu matrícula N264DB se puso en marcha y despegó a las 16.15 (hora argentina) del lunes 21 de enero de 2019 desde el aeropuerto de Nantes. Pasadas las 17.30 se perdió el contacto y nunca llegó a Cardiff, su destino. En medio de malas condiciones climatológicas cayó al Canal de la Mancha, ese que separa a Francia del Reino Unido, y se cobró la vida del piloto David Ibbotson y del delantero argentino Emiliano Sala, quien hace exactamente un año llevaba sus sueños y sus goles de la Ligue 1 a la Premier League.

La Argentina y el mundo entero amanecieron el martes con la noticia. El conjunto de Gales había acordado por 17 millones de euros la transferencia del atacante de 28 años y este ya tenía el contrato firmado y la camiseta número nueve, pero la aeronave que lo trasladaba desapareció. A medida que las dramáticas horas pasaban, las esperanzas de encontrarlo con vida disminuían y la búsqueda siguió de forma privada, financiada de forma solidaria. Recién a la semana aparecieron los primeros restos del avión. Siete días más tarde se informó sobre el hallazgo del cuerpo del goleador.

Un año después, desde el todavía conmovido pueblo de Progreso en el corazón de Santa Fe, su hermano Darío cuenta cómo se sobrelleva semejante dolor. «Las sensaciones son muchas y todavía no llego a creer lo que pasó. Al mismo tiempo hay que afrontarlo, seguir adelante juntos y conteniendo a mi madre«, le dice a TyCSports.com. Los homenajes, desde Nantes y Cardiff hasta el Club Atlético y Social San Martín que lo vio crecer, son un mimo entre la tristeza. «Esas cosas nos llenan un poquito el alma, ver a toda la gente que sigue pensando en él nos hace sentir acompañados. Estamos muy agradecidos«, agrega.

Acerca de la investigación, que continúa en Europa en busca de certezas, en la familia Sala prefieren no pronunciarse. «Se encargan los abogados. Sabemos algunas cosas, pero preferimos no hablar mucho. Sigue su curso, hay que esperar que avance«. Lo que sí asegura Darío es que, en cuanto a los clubes, uno se comunica y otro no. «Hay contactos de Cardiff para estar al tanto, pero de Nantes no nos llamaron más y me parece que nosotros no somos los que debemos hacerlo«, revela. Por ejemplo, nadie los contactó para el reconocimiento del domingo, antes del partido frente a Girondins de Bordeaux.

La meta de los Sala es que la tragedia no haya sido en vano. Es decir, que sirva para evitar nuevos casos de imprudencias y se impongan controles más férreos. «Hay mucha gente que nos dice ‘esto pasa todos los días’ y no tiene que ser así. No solamente hablamos de jugadores de fútbol, es algo que le puede pasar a cualquier persona. Los accidentes están, ocurren, pero muchas veces son evitables. Lo que le pasó a mi hermano era evitable y no quiero que nadie más lo sufra. Ningún jugador, ninguna familia…«, reflexiona.

Finalmente, Darío intenta recordar «de la mejor manera» a Emiliano. «Siempre fue un chico humilde y trabajador, amante del fútbol. Lo que más le gustaba en la vida era ponerse la camiseta y salir a jugar. Era muy especial para la familia, estaba para todo y con las palabras justas«, concluye, todavía con esa herida abierta que solamente el tiempo, mientras se espera por la justicia, tratará de curar.

Fuente: Tyc Sports

