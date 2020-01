Córdoba: brutal ataque de un perro a una nena de 2 años

La pequeña iba por la calle cuando la mascota salió de una casa y le clavó los dientes en la cara. Además del largo tratamiento, la madre relató la falta de preocupación por parte de la dueña de la mascota.

Una mujer relató el brutal ataque que sufrió su hija de 2 años, cuando un perro la atacó mientras caminaban por la calle y la falta de interés por parte de la dueña de la mascota respecto a la integridad de la pequeña.

“Se le prendió de su carita. Mi novio solo pudo sacárselo después de un rato a patadas. Después del ataque, entre la desesperación del hecho, golpeamos la puerta desesperadamente y la dueña no abrió estando en su casa”, tuiteó Valentina.

Luego reveló que a la nena le dieron “puntos desde el cachete hasta abajo de su mandíbula” y que ahora le resta un año intensivo de cuidado “después, tratamientos con un cirujano plástico. No puede exponerse al sol, por ende no puede salir en todo el verano”.

Por otro lado, relató el reclamo con la dueña del animal: “Vuelvo a la propiedad de esta señora, ya con un móvil policial. Y está solo me repetía que en el momento del hecho se estaba bañando y que no creía que su perro hiciera algo así, ya que supuestamente nunca había sido agresivo”.

Pero, de acuerdo con lo que relató la madre de la víctima, tampoco le dieron mayores precisiones sobre los requisitos de la mascota: “Me respondía soberbiamente a la pregunta de que si su perro tenía las vacunas puestas y me contestaba que sí, pero no estaba segura”.

Luego apuntó que “no se le movió un pelo. No le interesó la situación de que su perro habría lastimado a alguien. No puedo creer la falta de humanidad. Me duele en el alma porque hoy fue mí bebé y la tengo que ver así por falta de consciencia de una persona así, valorizado más a un animal que como se ve es agresivo para cualquiera”.

Entonces, concluyó: “Esto le podría haber pasado a cualquiera y hoy me tocó a mí. Por favor no dejen a sus perros libres si pueden ser una amenaza. Hoy más que nunca me parte el corazón la falta de empatía ajena”.

Fuente: Minuto Uno