Trascendió el último mensaje de Fernando Báez Sosa: «Mami, te quiero»

Los padres del joven asesinado a la salida de un boliche dijeron que no tienen consuelo y que los amigos de su hijo están en condiciones de reconocer a los responsables del homicidio.

«Mami, te quiero», fue el último mensaje que Fernándo Báez Sosa le envió a su madre Graciela Sosa antes de morir asesinado a la salida del boliche «Le Brique» en Villa Gesell el sábado pasado, tras sufrir una feroz golpiza. Por el crimen están aprehendidos once rugbiers de Zárate.

En diálogo con la prensa en la puerta del edificio de Recoleta donde viven, Sosa y su esposo Silvino Báez dijeron entre lágrimas que no tienen consuelo por la pérdida de su hijo e indicaron que los amigos de Fernando están en condiciones de reconocer a los responsables del ataque, que derivó en la muerte del joven de 19 años.

Con dolor, habló de la angustia que siente y reclamó el esclarecimiento del crimen. «Estamos muy tristes, ninguna persona se merecía esto. Solo queremos justicia y que paguen los responsables. No encuentro explicación de lo que pudo haber pasado. Estoy muerta, era mi único hijo», afirmó.

Se refirió además a la última comunicación que tuvo con él, previo al asesinato. «La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: ‘Mami, te quiero’. Esa fue la última vez que me contacté con él…», dijo entre lágrimas.

Recordó que se había anotado para estudiar Derecho en la Facultad de la UBA y que su aspiración era recibirse de abogado. Lo recordó como «una persona feliz»: «Era un chico bueno, decente, servicial. No se merecía esto: nadie se merece esto», afirmó.

Mientras que el padre dijo que no tiene palabras para describir el dolor que siente. «Me duele no haber estado ahí para ayudar a mi hijo, al que golpearon y dejaron tirado en la calle», se lamentó. Además reconoció que todavía no logró ver el video registrado por cámaras de seguridad sobre la golpiza mortal de la que fue víctima Fernando, por el dolor que le generan esas imágenes. «Intenté verlas pero no pude», afirmó.

Explicó que no quieren hablar mucho de la causa en sí «para no embarrar la investigación» e indicó que los amigos de su hijo están en condiciones de reconocer a los responsables del ataque.

El fiscal dijo que los sospechosos por el crimen «sabían lo que hacían»

Walter Mércuri es el fiscal que estaba de turno y que inició las investigaciones por el asesinato. Fue el que dispuso la aprehensión de los once rugbiers sospechados de tener relación con el el crimen. Consideró en diálogo con TN que actuaron con «premeditación», que «tenían un plan» y que dos de ellos «ultimaron» al joven cuando estaba desmayado en el piso. Consideró que los agresores «sabían lo que hacían» cuando golpearon a Fernando hasta la muerte a la salida del boliche Le Brique.

Dijo que pidió la detención formal de los aprehendidos al juez de Garantías de Villa Gesell Leopoldo Mancinelli, por el delito de «homicidio agravado por participación premeditada de dos o más personas, que tiene una pena de prisión perpetua». Indicó que dos de los sospechosos están acusados como «coautores». «Se ve clarito en las imágenes que ultiman a la víctima cuando está desmayada en el piso», afirmó, y dijo que fue uno de ellos el que le aplicó a la víctima «la patada que según la autopsia fue mortal».

Consideró que los otros acusados fueron «partícipes necesarios» y que «hubo premeditación» en el ataque contra Fernando. «Estas personas sabían perfectamente lo que hacían: cuando salen van directamente a buscar a la víctima. Sabían quién era, lo localizaron y fueron a buscarlo, por eso la calificación. Ellos ya tenían el plan de ir a buscar a la persona», indicó.

El crimen

El asesinato se produjo durante la madrugada del sábado frente a la discoteca Le Brique ubicada en avenida 3 y calle 102, en Villa Gesell. Allí atacaron a golpes al joven de 19 años tras una riña en el boliche entre el grupo de amigos de la víctima y los agresores. Durante el ataque Fernando recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Lo trasladaron a un hospital Arturo Illia de Villa Gesell, donde finalmente murió.

Durante la mañana del sábado inicialmente detuvieron a diez jóvenes, que fueron identificados a través de las cámaras de seguridad del local como quienes participaron de la golpiza. En tanto que por la tarde detectaron a otro presunto partícipe de 21 años, que fue capturado en su casa de la zona norte del conurbano luego de huir de la ciudad balnearia.

Los sospechosos son: Matías Franco Benicelli, de 20 años; Ayrton Michael Viollaz (20); Máximo Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19); Blas Cinalli (18), y Pablo Ventura (21).

