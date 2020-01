Tenis: cuándo juegan los argentinos en el Australian Open

Los partidos de Trungelliti, Schwartzman y Mayer fueron reprogramados por el mal tiempo. Delbonis debutará este martes. Ya ganó Pella y perdió Lóndero.

Las intensas lluvias que azotan Australia y llevan algo de alivio por los voraces incendios que azotan desde hace varias semanas al país oceánico, obligaron a la postergación de varios de los partidos de primera ronda, entre ellos los de tres argentinos.

Guido Pella arrancó el año con una muy buena victoria en el Abierto de Australia, ante el local John Patrick Smith. El bahiense se impuso por 6-3, 7-5 y 6-4 y en la próxima ronda se enfrentará al francés Gregoire Barrere, número 82 del ránking del ATP.

No era nada fácil el debut de Juan Ignacio Londero, quien, tras un comienzo prometedor, cayó finalmente frente a Grigor Dimitrov, favorito número 18.

El cordobés, que en 2019 vivió el mejor año de su carrera, tuvo un cruce muy duro de entrada ante el búlgaro, que le ganó en cuatro parciales por 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4, tras dos hora y 30 minutos de partido.

