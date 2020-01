Rutas mortales: son 7 los muertos en Misiones en lo que va en el año  

Desde que arrancó el año, lamentablemente, se registraron varios accidentes de tránsito en las rutas misioneras. Ayer, en las últimas horas de la tarde, se produjo otro accidente fatal que se cobró la vida de dos mujeres, tras un choque de dos vehículos.

Luis Di Falco. Canal 8

Luis Di Falco, titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial, se refirió a la situación que está ocurriendo en la provincia “es muy difícil cambiar algunas cosas, pero estamos presto para hacer todo lo posible para bajar los índices que tenemos de accidentes de tránsito en Misiones”, sostuvo.

“Hay que ajustar mucho el tema de los exámenes que se hacen para dar la licencia, porque mucha gente dice que sabe y cree que sabe, pero en la calle ves que no saben”, apuntó Di Falco.

Desde que comenzó el año, se registran un total de 7 personas que perdieron la vida en la provincia de misiones, producto de un accidente tránsito, así lo indicó el abogado, Luis Di Falco, en una entrevista televisiva.

En comparación al año pasado Di Falco comentó que son menos los muertos pero que todavía no terminó el mes de enero “es menos, para esta altura del año pasado teníamos más o menos el doble el año pasado, enero es complicado los primeros 15 días del mes, después baja”, comentó.

“Más del 95% de la gente que tiene accidente de tránsito en misiones, son misioneros, hay gente que conoce las rutas, el que choca en San Pedro es de San Pedro, siempre es cerca en materia de accidentes, la estadística es así, el 95% son locales, no es que es gente de afuera que no conocen la topografía de nuestras rutas, es nuestra gente que conoce y tiene que ver con exceso de confianza, mal manejo, impericias” Y continúa diciendo “la mayoría de los accidentes que tenemos son autos de alta gama, los alta gamas no andan despacio”, señaló.

“Hay planificar las paradas, cada 100, 200 kilómetros parar un rato, estirar las piernas, si vamos a ir afuera del país averigüemos si tenemos cobertura de salud, si tenemos un seguro de salud incorporado en nuestro seguro del auto, tengamos en cuenta que la salud en Brasil no es gratis”, dijo Di Falco al respecto de los que planifican salir de vacaciones.

AR