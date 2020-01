Una lista de supermercado se volvió viral este fin de semana cuando su propia autora no pudo descifrar lo que había escrito.

Todo comenzó cuando Julia Labarthe, fotógrafa de profesión, compartió en su cuenta de Twitter la ilegible lista para ir al supermercado que realizó su madre.

Al no entender una de las anotaciones, decidió consultar a los usuarios de esa red social. «Mi mamá no pudo descifrar su propia lista de supermercado. Hay una palabra que nos está rompiendo la cabeza a todos. ¿Alguna idea? No es paracetamol», escribió.

Mi mamá no pudo descifrar su propia lista de supermercado. Hay una palabra que nos está rompiendo la cabeza a todos. Alguna idea? No es paracetamol. pic.twitter.com/oHeSBQSmT2 — Praliné (@Julialab) January 18, 2020



«Calsa Cubos», «Mister Músculo», «Rabanitos» y «Riasacutos» fueron algunas de las insólitas respuestas que le dieron a Julia.

Hasta el momento, el tuit tiene más de 4000 respuestas y 25.000 likes, pero todavía nadie logró resolver la incógnita.

Estas son las letras posibles, según mi vieja. pic.twitter.com/Rb2jut36zo — Praliné (@Julialab) January 19, 2020





